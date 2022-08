Raul Vaigla: nii kaua kui on rõõmu ja tahet pill kätte võtta, on kõik hästi

Klassikaraadio "Suveduuris" käis suvel 60. sünnipäeva tähistanud basskitarrist Raul Vaigla, kes rääkis oma uuest albumist "Killud" ja tõdes, et nii kaua kui on rõõmu ja tahet pill kätte võtta, on kõik hästi.

Vaigla sõnul sai viimane sooloalbum pealkirjaks "Killud" seetõttu, et sinna on kokku pandud erinevates muusikastiilides sahtlisse kogutud lood. "Tekkis tunne, et kui ma nüüd seda plaati ära ei tee, ei tee ma seda kunagi," täpsustas ta. Plaadil olevatest lugudest on muusikasõbrad varem kokku puutunud looga "Maybe", millega Vaigla koos oma tütre Marie Vaigla ja poeg Robert Vaiglaga 2013. aastal Eesti Laulul osales. "Kildudele" jõudis "Maybe" uus versioon, millele Siim Aimla puhkpilliseade tegi.

Muusikat hakkas basskitarrist tõsisemalt tegema umbes 40 aastat tagasi ning esimene linn, mida ta ansambliga Radar külastas, oli Ukrainas asuv Harkiv. Tänasel päeval on Harkiv Ukrainas toimuva sõja üks põhipunkte, mistõttu pühendas Vaigla uuel plaadil ühe loo Ukrainas toimuvale. "See on nii teistmoodi lugu ja see olekski sahtlisse seisma jäänud, aga kahjuks see olukord, mis Ukrainas veebruarikuus algas, pani mõtlema, et see laul võiks olla miski, mis toimuvat meelde tuletab."

Lisaks sooloprojektidele on Vaigla tegev ansamblis Ultima Thule, mis tähistas sel aastal oma 35. tegutsemisaastat. Muusiku sõnul meeldib talle see, et tal on erinevad muusikalised väljundid, mille kallal tegutseda saab. Basskitarristina on tema oluline tunnetada seda, milline on su koht bändis.

"Tuleb leida selles ühes instrumendis nii palju võimalusi kui sa oskad ja suudad, kuid sa pead ansamblimängus tajuma seda, et sa ei saa kogu aeg hillata ja enda oskuseid näidata, vaid sa näitad seda, mis on just sel momendil vajalik," märkis ta.

Muude muusikaliste projektide kõrval on Vaigla alates 2003. aastast Otsakoolis õpetajana töötanud ja terve generatsiooni uusi basskitarriste üles kasvatanud. Õpetajana on ta üritanud üles leida iga õpilase stiili ja käekirja ning õpilasi neist lähtuvalt suunata. Õpetaja sõnul on koolis oluline roll õpilase enda motiveeritusel, sest nii tekib õpetaja ja õpetatava vahel dialoog, mis annab tulemusi. "Kui sul endal on tahet, on kõik võimalik," tõdes ta.

Vaigla tunnistas, et muusiku elukutse pole nii kerge kui paljudele tundub. "Mõeldakse, et teed drim-drim ära ja pappi tuleb," naljatas ta. Kuigi oma muusikutest laste puhul on ta mõelnud, et on ju teisigi ameteid peale muusiku oma, on olulisim see, et lapsed õnnelikud on. Lisaks on muusikutest lapsed tihti isa projektides kaastegevad, "Kildude" plaadil teevad lisaks Robertile ja Mariele kaasa ka Roberti lapsed Ami ja Matilda. "Oli vaja tekitada laululapsed, võtsin oma pisikesed lapselapsed ja tegin neist mitme lindistusega mitmekümneliikmelise lastekoori."

Muusikat tehes peab Vaigla oluliseks seda, et oleks rõõm teha seda, mida ta teeb. "Nii kaua kui on rõõmu ja tahet instrumenti kätte võtta, nii kaua on kõik hästi."