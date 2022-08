Vanemuise teatri 153. hooaja avab eesti ooper "Kaubamaja"

Liis Kolle lavastaja- ja Kalle Aasamäe kunstnikutööna saavad Maarja Kangro libreto ja Tõnis Kaumanni muusika kokku ooperis "Kaubamaja", mis on oma maailma esiettekannet oodanud enam kui 16 aastat. Helilooja Tõnis Kaumann täiendas tänavu teost veel pooletunnise proloogiga, mis räägib neli lugu sellest, miks ja kuidas tegelased saatusliku kaubamaja ette satuvad. "Kui proloog on puhtalt koomika, siis edasi on naer läbi pisarate," tõdes Kaumann.

Lavastaja Liis Kolle sõnul on teoses palju sotsiaalset närvi ja koomikatunnetust. "Publiku ees on ekstreemseid, aga väga inimlikke tüüpe, keda jälgides näeme, kuidas emotsioonid vahelduvad väga suure hooga. Näiteks võib lein pöörduda peoks ja väga keeruline on öelda, kas sellisel puhul on tegu traagika või koomikaga. Selles ooperis on kõik nii põimunud ja see teebki selle teose nii võluvaks."

Kolle sõnul sobib "Kaubamaja" esimeseks ooperikogemuseks just kooliealistele. "See on väga publikusõbralik teos: kaks vaatust on lühikesed, täis tegevusi ning mis peamine, ooper on eesti keeles."

Ooperi muusikajuht ja dirigent on Risto Joost.

"Kaubamaja" erinevates koosseisudes astuvad üles Pirjo Jonas või Maria Listra, Simo Breede, Raimonds Bramanis (Läti RO), Taavi Tampuu, Karmen Puis või Sandra Laagus, Rasmus Kull, Aivar Kallaste ja teised. Laval on Vanemuise ooperikoor ja sümfooniaorkester.