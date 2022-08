Kaumann ooperist "Kaubamaja": see pole ood tarbimisühiskonnale

Lisaks "Kaubamajale" esietendus Kaumannil sel kevadel Rahvusooper Estonias ooper "Naksitrallid". See, et ühel aastal kaks erinevat ooperit esietendus, on Kaumanni sõnul juhus, sest Rahvusooperi lavale jõudnud ooper pidi esietenduma varem, kuid Covidi tõttu lükati selle esietendus selle aasta kevadesse.

Tõnis Kaumanni 16 aastat tagasi kirjutatud muusika ja Maarja Kangro 17 aastat tagasi kirjutatud libreto ei jõudnud toona lavale Kaumannist sõltumatutel põhjustel. "Tegelikult olen ma selle üle väga rõõmus, sest nüüd, kui see tükk jõuab repertuaariteatrisse, on see ikka väga suur asi," tõdes ta.

Kaumann nentis, et esialgu oli vana muusika lugemine jahmatav. "Kui ma jaanuaris vana osa lahti tegin, siis ma mõtlesin, et ei, seda ma küll ei julge kuskil lasta. Täna ma enam nii ei teeks, aga natuke kohanesin ja tegin muudatusi ning pärast tundus, et on päris okei," kirjeldas ta.

Kuigi toona jäi ooper esitamata, oli see nii tänasel Vanemuise teatri muusikajuhil Risto Joostil kui ka Tõnis Kaumannil siiski pidevalt mõttes. Kuigi ooper kannab pealkirja "Kaubamaja", ei ole see helilooja sõnul ood tarbimisühiskonnale – pigem vastupidi.

"See on samuti põhjus, miks mul on hea meel, et see alles nüüd välja tuleb. Kuigi 16 ja 17 aastat tagasi oli kogu tarbimise jutt, ja see, kuhu me sellega vaikselt veereme, küll teema, ei olnud see nii põletav," kirjeldas Kaumann.