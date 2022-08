Galerii. Klubis Hall esines Islandi bänd GusGus

1995. aastal esialgu filmirühmitusena alustanud GusGus sai nime Rainer Werner Fassbinderi filmist "Hirm närib hinge seest", milles üks naistegelastest püüdis meespeategelast võrgutada talle kuskussi pakkudes.

Laiem rahvusvaheline edu saabus 2002. aastal albumiga "Attention", millele järgnesid plaadifirma Kompakt alt ilmunud albumid "Arabian Horse" (2011) ja "Mexico" (2014).

GusGus on remiksinud Björki, Depeche Mode'i ja Moloko lugusid ning teinud koostööd Ian Browniga. Grupis on aegade jooksul osalenud enam kui tosin muusikut, neist nimekamate seas lauljad Emilíana Torrini ja Högni Egilsson ning DJ-produtsent President Bongo. Bändi asutajaliikmed on helilooja, produtsent ja programmeerija Biggi Veira ning laulja Daníel Ágúst Haraldsson.

GusGusi seni viimane album "Mobile Home" ilmus 2021. aasta suvel. Plaadil kaasa lööv Islandi elektropopi trio Vök laulja Margrét Rán on tänaseks ka GusGusi liige ning astus üles ka Halli kontserdil.

2014. aastal esines GusGus ka Rock Cafes.