Madli Pesti: lavastust "Maastikud ja kehad" võib nimetada meelte teatriks

Neljapäevast laupäevani etendub Viimsi Artiumis saksa autori Daniel Kötteri lavastustsükkel "Maastikud ja kehad". Etenduse käigus satub vaataja maailma eri paigusse, kus kaevandustes lokkab must äri, ekspluateerimine ja naistevastane vägivald, hävivad loodus ja elukeskkond.

Viieosalisest lavastutsüklist on jõudnud Eestisse kaks osa – Kongo ja Saksamaa kaevanduslugusid avav "Vesi ja koltan" ning Ida-Virumaa ainesest inspireeritud "Põlevkivi".

"Me räägime sellest, kuidas meie siin Euroopas käime ümber asjadega, mis tunduvad meist väga kaugel olevat, aga on tegelikult vägagi lähedal.

Nad on meil taskus mobiili või VR-prillide kujul," selgitas "Aktuaalsele kaamerale" lavastaja Daniel Kötter.

"Neis aparaatides on sees koltan, mida kaevandatakse Kongos," lisas ta.

Lavastuskogemus "Maastikud ja kehad". Autor/allikas: Daniel Kötter

Lavastuse käigus liigub publik väikestes rühmades läbi 12-toalise labürindi, kus teemat avavad Kongost pärit etendajad läbi oma karmide lugude, mis toetuvad isiklikele kogemustele, intervjuudele ja uuringutele. Läbi virtuaalreaalsuse prillide saavad teoks rännakud Kongosse ja Ruhri kaevandusmaastikule.

""Maastikud ja kehad" on dokumentaalne, visuaalne, performatiivne installatsioon, mis mõjub kõikidele sinu meeltele. Seda võib nimetada ka meelte teatriks. Ma soovitan seda vaadata, sest Eestis sellist kunsti väga sageli ei näidata," tõdes teatrikriitik Madli Pesti.

Etenduste tsüklid toimuvad Viimsi Artiumis. Publik pääseb sisse iga kümne minuti tagant viiekaupa. Rännak viieses grupis läbi 12 ruumi kestab kokku ligi kaks tundi.