Rahva Raamat avas Eesti esimese piiramatu audioraamatute teenuse

Rahva Raamat tuli sel nädalal esimesena Eestis turule audioraamatute äpiga, kust saab ühe kuutasu eest piiramatult kuulata sadu teoseid. Projekti eesmärk on säilitada inimeste lugemisharjumus ka siis, kui elustiil ja tarbimiseelistused muutuvad ning soodustada seda, et tulevikus ilmuks iga uus raamat kohe ka audioformaadis.

Inspiratsioon just audioraamatute suunas liikumiseks tuli muu maailma trende jälgides, selgitas Rahva Raamatu mobiilirakenduse tootejuht Sander Tammer.

"Näiteks Rootsis kuulab audioraamatuid igakuiselt juba 5 protsenti elanikkonnast ning kui meie salvestasime praegu palju sisu spetsiaalselt äpi jaoks, siis seal tulevad kõik uued raamatud juba kohe välja ka heliformaadis," sõnas Tammer.

Rahva Raamatu tegevjuht Priit Peterson selgitas ERR-ile, et nende soov on, et inimeste lugemisharjumus säiliks isegi siis, kui elustiil ja tarbimiseelistused muutuvad.

"Kaasaegne klient ootab, et raamatud oleksid lihtsalt kättesaadavad ja tarbitavad ka n-ö jooksu pealt. Skandinaavia näitel on selgelt näha, et audioraamatute turule tulek kasvatas lugemust ning seeläbi ka paberraamatute müüki."

Peterson märkis, et inimestel on kuutasupõhine tarbimine erinevate voogedastusplatvormide näol väga tuttav ja nad tundsid, et Rahva Raamat võiks siin osas olla suunanäitaja, sest sellise hinnamudeliga nii suurt kataloogi eestikeelset sisu nii mugava äpi näol pole varem turul olnud.

"Tükitootena ostmiseks erinevatest äppidest ja füüsilisel kujul poes on meil ju ka need varem tootevalikus olnud, kuid näiteks "Tõde ja õigus" esimene osa oli müügil 20 CD-plaadina ja üle 40-eurose hinnaga. Kui paljudel on täna võimalus tervisekõndi tehes CD-sid kuulata? See oli pigem ikka väga nišitoode."

Peagi on äppi lisandumas ka e-raamatud. Ka nende puhul saab klient piiramatult lugeda kõiki e-raamatuid, mida ta soovib. "Eesmärk on kaasata kõik inimesed lugema, näiteks oleme seal mõelnud düslektikute peale, kellele anname võimaluse valida eraldi fondi, mis aitab neil palju paremini lugeda."

Esialgu leiab äpist ligi 200 eestikeelset raamatut, mille seas on nii ilu- ja aimekirjandust kui ka laste unejutte. Ligi 30 teost on salvestatud vaid uue rakenduse tarbeks. Teosed on sisse lugenud nii erinevad näitlejad kui autorid ise.

Näiteks luges omaenda raamatu "Musta pori näkku" sisse Mihkel Raud, Evelin Võigemast andis oma hääle menukile "Kus laulavad langustid" ning Priit Loog romaanisarja "Tõde ja õigus" esimesele osale. Lähinädalatel lisandub ka ligi sada ingliskeelset teost, mille hulgas on palju New York Timesi menukeid.

"Hakkame sisu jooksvalt juurde lisama ja ka ise selleks spetsiaalselt tootma. Praegu tootsime 30 eksklusiivset teost, mida kuskilt mujalt ei saa ja kavatseme unikaalset sisu iga kuu juurde salvestada. Tulevikuunistus on see, et süsteem toimiks nagu Rootsis, kus iga uus raamat tuleks välja ka audioformaadis," lisas Peterson.