Coolio alustas muusika tegemist 1980. aastatel ning saavutas laiema tuntuse 1995. aastal looga "Gangsta's Paradise", mille eest pärjati teda Grammy auhinnaga.

Räppar salvestas karjääri jooksul kaheksa stuudioalbumit. Tema viimane album "From the Bottom 2 the Top" ilmus 2009. aastal.