Helitehases esineb Briti gooti-metal'i ansambel Paradise Lost

Nick Holmesi juhitud, 1988. aastal Halifaxis alguse saanud Paradise Lost ei võtnud pausi pärast seda, kui nende teise stuudialbum "Gothic" andis alguse tervele uuele alažanrile nimega death-doom, ega ka siis kui vallutasid albumiga "Draconian Times" metal'i peavoolu. Alt-rock'i mõjutustega "One Second" ning meloodilisem "Tragic Idol" näitasid aga, et bänd ei ole huvitatud ühe koha peal seismisest.

Nüüdseks on Paradise Lost tegutsenud pea 35 järjestikust aastat, selle aja jooksul välja andnud 16 albumit, mis on müünud ülemaailmselt rohkem kui kaks miljonit koopiat.

Paradise Losti soojendav Hangman's Chair on 2005. aastal Pariisis kokku tulnud bänd, kelle helikeel istub kuskil Type O Negative, Life Of Agony ja Sisters of Mercy ristteel. Inspiratsiooni ammutavad nad enda eludest, olgu see bändiliikme surm, üledoos narkootikumidest või kurnav elu Pariisi suburbias.

Kontsert toimub Helitehases neljapäeval, 10. novembril.