Galerii: Narva Vabal Laval esietendus Rimini Protokolli "100% Narva"

Uues lavastuses peegeldavad 100 näitlejat Narva demograafilist olukorda. Lavastuse läbivaks jooneks on küsimused, millele lavalviibijad peavad ausalt vastama ja poole valima. Statistiline inimmosaiik on pidevas liikumises, kuid mingil hetkel saab kodanikujulgus otsa ja edasi hääletatakse anonüümselt.

"Me ei tahtnud omavahel tülli minna ja ei tahtnud, et publikus lahkarvamusi tekiks," sõnas Narva elanik ja näitleja Anna. "Meil on niigi lõhestumist küllaga ja inimesed tahtsid tunda end turvaliselt, kuid seejuures oma arvamust avaldada."

Samas on osalised rahul, et said lõpuks ometi Eesti poliitikat avameelselt arvustada. "Ma tunnen, et venekeelseid inimesi Eestis diskrimineeritakse. Seda on väga oluline teada," ütles teine Narva elanik ja osatäitja Aleksandr. "Ma armastan oma kodumaad, olen Narvas sündinud ja pean end selle riigi potentsiaalseks kodanikuks."

Lavastuse ettevalmistamise käigus tuli siiski teatud teemasid Narva jaoks siluda. "Inimesed ütlesid väga kindlalt ja see oli selge soov, et nad ei taha laval poliitikast rääkida," teatas lavastaja Helgard Haug. "Me püüdsime muuta küsimusi nii, et auditoorium mõistaks, millest on jutt, kuid see ei kõlaks nii avameelselt."

Osalejad kinnitavad, et lavastust "100% Narva" peaks vaatama kohalikud elanikud, kuid eriti oleks see kasulik valitusele liikmetele, et ka nemad saaksid teada saada, mida Narvas tegelikult arvatakse.

Etendust saab Narvas vaadata veel sel nädalavahetusel, 19. ja 20. novembril.