Selgusid Paabeli Torni tõlkeauhinna tänavused laureaadid

Rahvusvahelise Noorsookirjanduse Nõukogu (IBBY) Eesti osakond on aastast 2004 andnud välja Paabeli Torni tõlkeauhinda parimale juturaamatule ja alates 2016. aastast ka parimale pildiraamatule. Selle auhinna eesmärgiks on tõsta esile head tõlkelastekirjandust ning väärtustada tõlkijate ja kirjastajate tööd. Hinnatakse nii algteose kunstilist väärtust kui tõlke kvaliteeti. Valik tehti teoste hulgast, mis on ilmunud 2021. aasta oktoobrist kuni 2022. aasta septembri lõpuni.

Kokku kümne nominendi hulgas oli nii inglise, hollandi, ukraina kui ka leedu keelest tõlgitud raamatuid. Lugudes ei domineeri lilled, liblikad ja lapsepõlve muretud mängud. Tegemist on suurte ja tõsiste teemadega – sõda, külm sõda, küüditamine, pagulusse siirdumine, seksuaalne väärkohtlemine jne. Kuid käsitletud on neid delikaatselt, kujundlikult, lootust ja lohutust pakkuval toonil. Osutatakse sellele, et pealtnäha halvad sündmused võivad viia millegi hea juhtumiseni. Jutustatakse ustavusest, armastusest, õnnest, märkamisest; reaalsus põimub muinasjutuga, see aitab muremõtetest üle, aitab mõista teisi ja sedakaudu paremini ka iseennast.

Laureaadi tiitli pälvis juturaamatute kategoorias Katrin Kern Kimberly Brubaker Bradley "Õed hundid" ja pildiraamatute kategoorias Ilona Martson Romana Romanõšõni ja Andri Lessivi "Sõda, mis muutis Rondot" tõlkimise eest.

"Õed hundid" minajutustaja on kümneaastane tüdruk. Tal pole loota kellelegi peale iseenda ja oma vanema õe. Lapsesilmne ja lapsesuine vaade pikka aega kestnud vägivallale ei lase sel raamatul lugejat masendada ja muserdada. Jutustamise alguses elavad tüdrukud juba turvalises paigas. Valusat teemat on käsitletud ausalt, samas peenetundeliselt. Tõlkija on hästi edasi andnud lapse ühest küljest naiivset ja samas käredat ja otsekohest väljenduslaadi.

Karjuvalt päevakajalises jutustuses "Sõda, mis muutis Rondot" on olemas kõik, mis ühes heas pildiraamatus olema peab – hinge minev lugu, põnevad pildid ja asjakohane kujundus. Ilus, tundlik ja läbimõeldud sõnastus ning kujundirikas pildikeel teevad sellest nauditava lugemiselamuse nii lapsele kui täiskasvanule. Teos valmis 2014. aasta sõja tuules, see on ood rahule, vastupanule ja lootusele.

Juturaamatute kategoorias pälvisid diplomi Kaisa Kaer (J. K. Rowling "Jõulupõrsas" kirjastuselt Varrak), Kairi Look (Annet Schaap "Milla ja mere lapsed" kirjastuselt Eesti Raamat), Tiina Kattel (Jurga Vile "Siberi haiku" kirjastuselt Draakon&Kuu) ja Eve Laur (Eugene Yelchin "Geenius laua all" kirjastuselt Pegasus).

Pildiraamatute kategoorias pälvisid diplomi Tiina Kattel (Evelina Daciūte "Õnn on rebane", ill Aušra Kiudulaite kirjastuselt Päike ja Pilv), Piret Orav (Christopher Denise "Öörüütel" kirjastuselt Hea Lugu), Leelo Märjamaa (Chris Naylor-Ballesteros "Kohver" kirjastuselt Draakon&Kuu) ja Marge Kask (Kate Read "Üks rebane" kirjastuselt Julius Press).

Raamatuid hindas žürii, koosseisus: Kadri Hinrikus, Jüri Kolk, Krista Kumberg, Helin Puksand ja Kertu Sillaste.