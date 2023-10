Selgusid lastekirjanduse tõlkeauhinna Paabeli Torn nominendid

Paabeli Torni auhinda annab välja Rahvusvahelise Noorsookirjanduse Nõukogu IBBY Eesti osakond. Valik tehti teoste hulgast, mis on ilmunud 2022. aasta oktoobrist kuni 2023. septembri lõpuni. Auhinda antakse välja kahes kategoorias: parim pildiraamatu tõlge ning parim laste ja noorte juturaamatu tõlge.

Žürii sõnul on pildiraamatute tõlgete nominentide seas teadaolevalt esimest korda ajaloos viis erinevat keet. Auhinnale nomineeritud juturaamatute hulgas on seekord esindatud neli keelt ning žüriile pakub suurt rõõmu teeb see, et läti ja leedu lastekirjandust jõuab eesti keelde iga aastaga aina rohkem.

Pildiraamatute kategoorias jõudsid viie parema tõlke hulka:

Ellis Carson "Ki zee zumm?" , kirjastus Draakon & Kuu, tõlkinud Leelo Märjamaa.

Nadine Brun-Cosme "Suur Hunt ja Väike Hunt" , kirjastus Draakon & Kuu, tõlkija Indrek Koff.

Debora Marcero "Johannes ja Lee" , kirjastus Koolibri, tõlkija Kadri Rahusaar.

Rocio Bonilla "Mis värvi on musid?" , kirjastus Koolibri, tõlkija Ello Varjas.

Davide Cali "Kes on süüdi?", kirjastus Päike ja Pilv, tõlkija Eda Ahi.

Laste ja noorte juturaamatute tõlkeauhinnale nomineeritud viisikusse kuuluvad:

Applegate Katherine luulevormis kirjutatud "Veidrik" , kirjastus Varrak, tõlkinud Kristina Uluots.

Roald Dahli luuletuste kogumik "Riivatud riimid" , kirjastus Draakon & Kuu, tõlkinud Leelo Märjamaa.

Gundars Laurise noorematele lugejatele mõeldud lugu "Tere, Vaal!" , kirjastus Tänapäev, tõlkinud Contra.

Luis Sepúlveda "Lugu merikajakast ja kassist, kes ta lendama õpetas" , Rahva Raamatu Kirjastus, tõlkinud Eva Kolli.

Ignė Zarambaitė noorteromaan "Süngete vete vaimud", kirjastus Eesti Raamat, tõlkinud Tiina Kattel.

Selleaastase Paabeli Torni auhinna žüriisse kuuluvad Hanneleele Kaldmaa, Kätlin Kaldmaa (žürii esinaine), Anu Kehman ja Mare Müürsepp. Auhinna pidulik üleandmine toimub 21. novembril Eesti Lastekirjanduse Keskuses Tallinnas.