Eik avaldas uue talvise loo "Pudedaks lumeks"

Muusik ja luuletaja Eik andis välja singli "Pudedaks lumeks", mille tausta on loonud Markus Nurmsaar.

"Ühest küljest võib seda võtta kui lugu kliimakatastroofi kohta: kui inimesed maa pealt lahkuvad, saab neist lumi ning kõik läheb jälle uuele ringile," sõnab Eik ja lisas, et ta kirjutas need sõnad möödunud aasta kõige tuisusemal päeval. "Lumi näis ilusa metafoorina igavikule, kuhu naaseme."

Eiki sõnul on "Pudedaks lumeks" taas üks oluline verstapost tema teel räppmuusikast eemale. "Taust tuli enne teksti, sundides mind mõtlema kui laulusõnade autor, mitte luuletaja. Nii mitmehäälset ja suursuguse kõlaga projekti pole ma ilmselt kunagi varem ette võtnud."

Uue singli heliloojaks on kitarrist Markus Nurmsaar, kes muuhulgas mängib näiteks Alika Milova bändis, taustu laulab Maria Kallastu ning trummidel on Harmo-Ron Kallaste, kes tegutseb ka Ingeri bändis ning ansamblis Arg Part. Loo on miksinud ja masterdanud José Diogo Neves, singli andis välja plaadifirma Tiks.

"Üldjuhul olen harjunud kirjutamise ajal rohkem ideid põrgatama ja korrektuure tegema, kuid selles koosseisus andis igaüks oma panuse ja lugu oligi valmis," kommenteeris Nurmsaar. Eik lisas, et hiljutiste singlite tuules on valmimas hulk demosid, kust leiab rohkesti uutmoodi koostöid.

Kuula lugu "Pudedaks lumeks":