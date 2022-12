Aasta graafiku tiitli pälvis Maria-Kristiina Ulas

GÜ galeriis ARS-i kunstilinnakus avati Graafikakoja juubelinäitus "Graafikakoja 75 mälupilti". Näitusel on eksponeeritud 75 pilti Graafikakoja kogust aastatest 1951-1990. Väljas on teosed kunstnikelt nagu Vive Tolli, Evi Tihemets, Leonhard Lapin, Evald Okas, Jüri Arrak ja veel paljud teised. Näituse ühe koostaja, Lembe Rubeni sõnul oli Graafika Eksperimentaalateljee ehk toonane Graafikakoda loomeinimeste tõmbekoht, kus jagati uudiseid ja loodi kunsti, mis paljuski vastandus ametlikule ideoloogiale.

"Me olemegi rõhunud sellise ajastu absurdi või veidruse peale, et näidata kui veider see ajastu oli," rääkis Eesti Vabagraafikute Ühenduse esinaine Lembe Ruben. "Kunstnik lõi oma tööd ja teosed vaatamata või tänu sellele, et ta tajus seda absurdi. Absurd on minu arust kõige parem loominguline innustaja."

Lisaks näituse avamisele kuulutati Aasta Graafikuks Maria Kristiina Ulas, kes pälvis tunnustuse loominguliselt tegusa aasta eest. Lisaks isikunäitusele ja osalemisele erinevatel grupinäitustel, tegi Ulas illustratsioonid ka Mudlumi raamatule "Sikaosäk". Zürii tõi välja tema julge, vaba ja omanäolise joonistusstiili, mis on pälvinud tähelepanu juba aastaid.

"Ta on hästi vaba joonistaja, ta ei ole stampides kinni. Ta joonistab neid asju enda seest ja väga mõistuslikult ei analüüsi. See ongi vabadus, kunstniku vabadus, kui ta oskab seda enda seest välja lasta. See ongi kõige õigem asi. Ma arvan, et tema on selles meister," sõnas Ruben.

Aasta Uus Tulija Graafikas on Riin Maide, kes pälvis tiitli isikunäituse eest "Silm nagu seletaks" Hobusepea galeriis. Žürii tõi välja tema mõtestatud ja mängulised graafiliselt lavastuslikud keskkonnad.