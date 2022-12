Pärnu linnagalerii näituse "Mugulad" fookuses on animafilm "Naeris"

"Naeris" on lugu sellest, mis toimub maa all samal ajal, kui maa peal köögiviljakasvatusega tegeldakse. Aga ka omandist, koostööst ja reetmisest. Aga et kõik oleks selge, tuleb ikka film kohapeal ära vaadata.

Selles ruumis on väljas Piret Siguse maalid, Pastacas, kes on meie animatsiooni helilooja, tema joonistused ja meie animaatori Marili Soki pusa-objektid. "Naeris" lendab meil aktiivselt ringi," kirjeldas režissöör Silja Saarepuu "Aktuaalsele kaamerale".

"Naeris" on tänaseks päevaks valitud juba 86 festivali programmi ning pälvinud ka mõned auhinnad pälvinud. "Siin näitusesaaalis on ta Eestis pidevalt vaadatav esimest korda. Eestis on ta seni olnud festivaliprogrammis NÖFF-il Raplas Animistil Tallinnas ja PÖFF-il ka Tallinnas.

Näitust ja filmi näitusel saab Pärnu linnagaleriis vaadata 28. jaanuarini.