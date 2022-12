Jürgen Rooste luuletus. Irpini jõe äärne loomaaed elas läbi maapealse põrgu

Irpini jõe äärne loomaaed elas läbi maapealse põrgu

(sheikspiiri-taapiri sonett)



ahvid kondavad mööda mu aju segaseid tube

ega pane kunagi raamatuid tagasi oma kohale

nad ju ei tea et raamatutel ei ole kohta sest

kassid on nood enne juba oma koha päält ärh ajand



hiiglaslik jääkaru supleb mu aju akvaariumis

ega anna mulle rahu ega halastust ega võimalust

und lõpuni näha – uinuda uuesti: kõik mis ma õppind

olen on ju vale – šaakalid klähvivad lumeleopardid teavad



inimesed pole hääd inimesed pole hääd inimesed pole hääd

ükskõik kuidas ma sellega leppida ei püüaks – aksolotlil

on täiesti kama ta on nii algne ja algupärane tal on kama

ja sudaani maasarvik vaatab mind vaatab maailma



oma tohutu üksildase silmaga – see on pea sama nukker

nagu ilma võhkadeta elevandipull nuka tagant tühjust piilumas