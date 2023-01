Aasta muusik Marcel Johannes Kits: tšellistid on väga kokkuhoidvad

Möödunud aasta üheks tähtsamaks verstapostiks peab Kits osalemist kuninganna Elisabethi muusikakonkursil Brüsselis, kus ta pälvis kolmanda koha.

Kits selgitas, et kuninganna Elisabethi muusikakonkurss on pika ajalooga võistlus, mis on oma nime saanud Belgia kuninganna Elisabethi järgi, kes konkursi esimene patroon oli. Ka Belgia praegune kuningapere käib konkurssi kuulamas ning Kitsel oli võimalik nii kuninga kui ka kuningannaga paaril korral kohtuda. "See on täielik rahvuslik sündmus, kõik inimesed teavad sellest," märkis Kits.

Kuninganna Elisabethi muusikakonkursi finaali pääseb 12 tšellisti. "Kõik pannakse sisuliselt luku taha ja meil on nädal aega, et õppida ära uus teos, mis on orkestriga, kaasaegne ja umbes 15 minutit pikk. Antakse noot kätte ja võetakse telefonid ära," kirjeldas muusik finaaliks ettevalmistumist.

Telefonid võetakse võistlejatelt ära seetõttu, et nad ei oleks välismaailmaga kontaktis ja keskenduksid võistlusele. Kitse sõnul oli näiteks ühel kaasvõistlejal finaalieelses laagris väga keeruline. "Oli mõni teine ka, kes oli alguses paar päeva hästi pessimistlik ja mures, kas ta ikka saab selle selgeks," nentis ta.

Aasta muusiku sõnul hoiavad tšellistid väga kokku ning negatiivset õhkkonda võistluse ajal ei tekkinud. "See on tšellistide puhul hästi eriline," tõdes ta ning selgitas, et teiste instrumentide mängijate suhted nii soojad ei ole. "Viiuldajatel ja pianistidel on õhkkond keerulisem."

Aasta muusiku kontsert ja preemia üleandmine toimub neljapäeval kell 19. Otseülekannet kontserdist on võimalik vaadata ERR-i kultuuriportaalis.