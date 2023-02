Submerged avaldas pärast 11-aastast pausi albumi ja muusikavideo

Eestis resideeruv drum'n'bass'i artist Submerged avaldas pärast 11-aastast pausi oma esimese sooloalbumi "Fury" ja muusikavideo loole "Do You Even Know What Your Angels Look Like?".

Album ilmus Ohm Resistance labeli alt duubel-CD-plaadina. "Album on intrigeeriv ja väljakutseid esitav ning selle puhas loominguline energia ei järgi ühtegi reeglit," sõnas Submerged.

Ta kirjeldab oma muusikat kiirema, vihasema ja kaootilisemana kui see on kunagi varem olnud.

Muusikavideo loole "Do You Even Know What Your Angels Look Like?" on üles võetud Saaremaal Pöide Maarja kiriku juures ning selles on kasutatud läbi vitraažide filmitud kaadreid kasutates analoog videotöötlust.

Kurt Gluck, artistinimega Submerged, on USA-st pärit drum'n'bass'i produtsent, kes resideerub juba viimased neli aastat Eestis. Ta alustas oma loomingu väljaandmist juba 1999. aastal, mil asutas oma plaadifirma Ohm Resistance.

Lisaks mitmetele sooloalbumitele on ta teinud plaate nimedega, nagu Bill Laswell, Justin Broadrick, End.user, Buckethead, Kool Keith, Scorn jt, ning on oma karjääri jooksul tuuritanud Astanast São Pauloni ja Kiievist Brooklynini.

Albumi lood on drum'n'bass'i stiilis, kuid plaadil võib kuulda ka trummimasina improvisatsiooni. Viimane on salvestatud Flashtower Studioses, mis asub Berliinis. Albumi viis ta lõpule oma Saaremaa kodus.