Pissiva poisi skulptuuri uued rahvarõivad jõudsid Brüsselisse

Brüsseli linna purskkaev Manneken Pis on skulptuur, mis on tuntud kui pissiv poiss. Skulptuuri riietatakse paar korda nädalas, vahetades erinevate riikide ja rahvuste kostüüme. 24. veebruaril saab poiss endale selga uued Jämaja mehe rahvarõivad.

Nn pissival poisil on üle tuhande kostüümi, paljud neist on väljas püsinäitusel linnamuuseumis. Vanim väljapandud kostüüm on pärit 17. sajandist. Lisaks Brüsselit külastavate turistide rahvarõivastele on poisi kollektsioonis mitmete ametite ja elukutsete tööriietusi.

"Siiani kandis pissiv poiss Eesti Vabariigi 75. aastapäeva puhul valminud Urvaste rahvarõivaid. 1993. annetas aastal Tallinna linn need riided Brüsselile linna purskkaevu Manneken Pisi jaoks. Nüüd aga plaaniti kostüüm oma vanuse tõttu arhiivi varjule panna, mistõttu läks vaja uusi rahvarõivaid," selgitas Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktor Kalle Vister ja lisas, et uute rahvarõivaste soovist andis eelmisel aastal teada Eesti Vabariigi Suursaatkond Brüsselis. "Pöörduti Tallinna linna poole, kes omakorda meiega ühendust võttis. Kaasasime partnerid ning tänaseks on valminud rahvarõivameister Mareli Rannapi abiga Jämaja mehe rahvarõivaid, mis Eesti Vabariigi aastapäeval Brüsseli pissivat poissi katavad."

"Nädala algul vaatasid uued riided üle Eesti rahvakunsti ja käsitöö liidu juht Liina Veskimägi-Iliste ja meie projektijuht Riin Kivinurm ning siis võttis kuller riided oma hoole alla ning uued riided jõudsid juba Brüsselisse," ütles Vister.

Rahvariitete valimise eel korraldas Eesti rahvakunsti ja käsitöö liit konkursi. Laekunud töödest valiti välja Jämaja, Tori ja Tarvastu kihelkonna rõivad, mis pandi rahvahääletusele. Hääletusel andis rahvas kõige rohkem hääli Jämaja mehe rahvarõivastele.