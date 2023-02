"Kultuuristuudio. Arutelu" uurib, kuhu mahutada kultuuriks tarvilik betoon

Eestis on viimasel ajal palju tähelepanu saanud linnaehituslikud teemad, nagu kuhu ehitada Estonia juurdeehitus või koguni uus hoone või kuidas leida sobivaim paik Tartu südalinna kultuurikeskusele ehk Sükule nii, et ka pargipuud alles jääks. Vaidlused on olnud tulised ja pole alati möödunud valutult.