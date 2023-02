Narva kunstiresidentuuris näeb kaasaegset kunsti ja käsitööd ühildavat rahvusvahelist näitust

Näitusel võib näha traditsioonilist käsitööd, mida esitletakse vaatajale installatsioonina ning näidatakse ka seda, kuidas mineviku pärandit uuele põlvkonnale edasi anda. Samas võib vaadelda, kuidas käsitöö muutub vastavalt ümbritsevale keskkonnale, segunedes kaasaegse kunstiga, kuid säilitades oma traditsioonilise tuuma.

"Need Sasha Zaitseva maskid representeerivad kõige paremini seda traditsioonide ja kaasaegse kunsti segu, kuna ta kasutab oma töödes päris nähtavaid Ukraina-Vene mustreid ja võtab palju masstoodangust," kirjeldas näituse kuraator Milena Appajeva "Aktuaalsele kaamerale".

"Ta kuidagi ühendab neid, et anda sõnumeid, mis meid kujundab – kas masstoodang või pigem traditsioonid –, ja kus on see vahe ja piir. Võiks vaadata käsitöö peale veidi teise pilguga. See ei ole ainult asi, mis on juba vanamoodne, see võib näha välja nagu kaasaegne kunst ja seguneda kaasaegse kunstiga ja luua midagi uut," lisas ta.

Kunstnikud: Olga Kublitskaja (Eesti), Vineta Gailite (Läti), Charlotte Biszewski (Poola, Eesti), Sasha Zaitseva (Ukraina, Prantsusmaa), Laura de Jaeger (Eesti, Belgia), Passepartout Duo (Itaalia)

Kuraator on Milena Appajeva, kes on pärit Jõhvist ja hetkel õpib Eesti kunstiakadeemia kuraatoriõppe magistratuuris. Graafiline disainer on Daria Medvedeva.