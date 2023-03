Kino Sõprus toob frankofoonia kuu raames ekraanile valiku prantsuskeelseid mängufilme

Filmikava avab Bruno Dumonti draama "France", peaosas Léa Seydoux'iga. Dumont vaatleb läbi teleajakirjaniku karakteri naise positsiooni ühiskonnas ning meediaühiskonna toimimist. Film linastus ka Cannes'i filmifestivali võistluskavas. Märtsi teisipäevadel linastuvad filmid on prantsuse keeles ja ingliskeelsete subtiitritega.

"Ei pea olema prantsuse keele oskaja, et sündmustest osa saada," sõnas Prantsuse Instituudi kultuuri- ja teabejuht Ulla Kihva. "Filmiõhtud on ingliskeelsete subtiitritega, nii et kõik on oodatud, kes tahavad nautida prantsuse keele kõla," sõnas ta, lisades, et frankofoonia kuu raames toimub üritusi ka eesti keeles, näiteks üks kirjandusõhtu. "Nii et frankofoonia kultuuriruumist saab osa ka see, kes alles plaanib prantsuse keelt õppima hakata."