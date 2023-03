Mart Juure raamatusoovitused: luuleantoloogia, Putini režiimi ülevaated, Kaplinski jt

"Armastuse planeet", koostaja Doris Kareva

"See on tähelepanuväärne teos, sest 21. sajandit on meil juba kogunenud varsti 23 aastat ja selle ajaga on Eesti luule ja kirjandus muudki arenenud ja kasvanud ning ongi aeg teha vahekokkuvõte ja Doris Kareva on sellesse antoloogiasse kokku kogunud selle sajandi Eesti luule paremiku – siin on vanu kogenud autoreid, siin on klassikuid, on noori, alustavaid autoreid," rääkis Juur.

"Siin on Hando Runnel, siin on Vladislav Koržets, siin on Eva Park, siin on noori autoreid, nagu Tõnis Vilu ja Triit Paja, ja on ka räppareid, mis on minu meelest oluline, sest sageli arutletakse või vaieldakse, kas laulutekst või popmuusika tekst kuulub kirjanduse hulka. Minu arust kuulub ja seepärast olen hästi rahul ja rõõmus, et selles teoses on esindatud ka Nublu ja ka Chalice."

Viivi Luik "Kuldne kroon"

"Mingis mõttes on see samuti antoloogia. Aga mitte kirjandusantoloogia, vaid nende inimeste ja autorite antoloogia, kes on Viivi Luige elus olnud olulised, kes on talle tähendanud palju. Paljud on tema isiklikud sõbrad, paljud on teekaaslased ja mõned on autorid, kes on tema jaoks olnud tähtsad," kirjeldas Juur.

"Need on põhimõtteliselt portreed. Portreed inimestest, nagu Juhan Viiding, Mati Unt, Andres Tolts, Ene Mihkelson, Artur Alliksaar, Marju Lepajõe, Uku Masing. Aga on ka põhjalikke lugusid ja käsitlusi näiteks Anton Hansen Tammsaarest, Thomast Mannist. Lennart Meri, Jaan Kross, Jaan Kaplinski," nimetas ta.

"See sõprade galerii – öeldakse ju, et need, kes on su sõbrad, need oled sa ise, ning kirjutades oma sõpradest peegeldad iseennast. Nii et selles raamatus on ühest küljest Viivi Luik, tema sõbrad, aga teisest küljest aeg, kus Viivi Luik elab ja elavad-elasid tema sõbrad. Kuna see on meie kõigi aeg, siis räägib see raamat mingis mõttes ka meist kõigist."

John Sweeney "Mõrtsukas Kremlis"

"See on Putini terrorirežiimi kirjeldus. See on põhimõtteliselt kogumik-ülevaade kõikidest kuritegudest, mis Putini režiim on Venemaal korda saatnud. Alates 90. aastate lõpu pommiplahvatustest kortermajades, liikudes läbi mürgitamiste, mõrvade ja tapmiste kuni Ukraina sõjani."

"See on BBC ajakirjanik, väga terava sulega, väga vaimukas, väga tähelepanelik, töötanud nii Venemaal kui ka Ukrainas. Tunneb väga hästi ka Lääne meedia toimimisvärki ja mingis mõttes selgitab ka seda, miks Briti ja Lääne meedia sageli magasid maha mingid olulised asjad, mis Venemaal juhtusid," jätkas Juur.

Owen Matthews "Häving. Lugu Putini sõja telgitagustest"

Owen Matthews on Briti ajakirjanik, kellel on ka Vene juured ja taust. Ajakirjanik, kes on elanud Venemaal üle 25 aasta, suhelnud nii kõrgkihi, eliidi, nii poliitikute, kultuuritegelaste kui ka lihtrahvaga. Samuti töötanud Ukrainas, suhelnud Ukraina valitsus-, poliitika- ja majandustegelastega ning on kirjutanud äärmiselt huvitava loo Ukraina sõja taustast. Sõja eellugu, esimesed sündmused ja jõuab ta välja eelmise aasta septembrikuusse. Seda on nimetatud vahekokkuvõtteks ja just nimelt seda ta on, kirjeldas Juur.

"Kaks mõtet, mis seda raamatut lugedes pähe tulevad. Esiteks selle tänapäeva Venemaaga ei ole meil suurt midagi peale hakata, sest võimul on seal Kremlist selline vana KGB-laste kamp, kelle meelt me ei muuda. Teine asi on see, et me muuda ka Vene rahva meelt, kelle olekut see KGB-laste kamp väljendab. Kolmandaks ütleb see meile seda, millises muutumises on olnud ja kui suured on need muutused, mille on läbi teinud Ukraina ühiskond."

Robert Galbraith (J. K. Rowling) "Tintmust süda" detektiiv Cormoran Strike'i sarjast

"Ma olen mõelnud sageli selle peale, et ega sellist autorit nagu Rowling mitte keegi ei esita näiteks Nobeli preemia kandidaadiks, sest tundub, et tegu on meelelahutaja, ajaviitekirjandusega, mis ei ole tõsine kirjandus. Ometigi kui mõelda sellele, et sama autor on juba loonud "Harry Potteri" maailma ja praegu on loomas maailma, kus tegutsevad Cormoran Strike ja Robin Ellacott, siis see on suurepärane pilt kaasaegsest Inglismaast. Kohutavalt põnev, mingites aspektides väga naljakas ja kohati väga kurb ja kaasahaarav. See on klassikaline heas vaimus tehtud põnevuskirjandus."

Jaan Kaplinski "Teiste jõgede taga"

"See koondab neid tekste, mis ilmusid Jaani elu lõpus ilmunud venekeelsetes kogudes, mis on omaette vahva intriig – miks Kaplinski hakkas kirjutama vene keeles. Selle ümber üritati ka tüli käima tõmmata, esitati küsimusi. Aga mulle tundub, et õigus oli Tõnu Õnnepalul, kes ütles, et vene keeles kirjutamine andis Kaplinskile võimaluse veel mõned aastat luuletada."