Labürindi kuues hooaeg avatakse 15 eri DJ-ga

Labürindi mikrofestivalil avatakse klubi tavaolukorras suletud ruumid ja sel nädalavahetusel viivad koridorid kolme eraldi saali. Seekordsest žanrite rägastikust leiab kohaliku trummi ja bassi eestvedaja Tjuun Ini ja legendaarse peosarja Haigla Pidu, lisaks on avatud ka uusi artiste tutvustav RAW lava.

Aasta jooksul on toimunud kümmekond Labürindi pidu, kus on üles astunud üle 400 artisti. Lisaks kohalikele nimedele on Labürnidil esinenud artistid Inglismaalt, Ameerikast, Saksamaalt, Soomest, Rootsist, Daanist ja Gruusiast.

Aastate jooksul on Labürindi peod toimunud klubides HALL, 9/11, Suhkrumoll, Winkel ja kultuuriklubis Kelm.