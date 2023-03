Duo TamTam andis välja debüütalbumi "Slumber Picture"

Duokaaslaste Anett Tamm (vokaal) ja Karl Tammaru (basskitarr) sõnul on nende eesmärk olnud väheste pillide ja partiidega luua minimalistlik muusikaline universum, milles oleks võimalik külluslikult väljendada oma mõtteid ja tundeid.

"Kahe muusiku ja instrumentide piirang on sundinud meid muusikat kirjutades ja arranžeerides värvikülluse säilitamiseks pidevalt leiutama. Teisalt on vabastav, et sõnumit ja emotsiooni ei ole kuidagi võimalik paljude kihtide alla ära peita ja neisse tuleb sügavuti kaevuda," kirjeldas Tamm.

"Albumil kõlavat loomingut iseloomustab meie jaoks siirus ja nüansirikkus. On oluline, et duoga loodud muusika esindaks võrdselt ja üdini meie mõlema profiili ja taotlusi. Muusika helgib sametistes toonides ja on iseloomult unenäoliselt õrn -- sellest ka vastav pealkiri kogumikule," lisas Tammaru.

Albumit "Slumber Picture" aitas salvestada Martin Petermann, muusika järeltöötluse tegid Siim Hiob ja Liisa Tali ning kaaneillustratsiooni autor on Mark Antonius Puhkan.

TamTam esitleb debüütalbumit 24. märtsil kultuuriklubis Baas (Rapla), 14. aprillil Kärla rahvamajas, 15. aprillil Rüki Galeriis (Viljandi), 12. mail Tallinn Music Weeki raames jazz-klubis Philly Joe's ja 19. mail Põlva Kultuurimajas.