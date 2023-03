Järje Hoidja auhinna pälvis Ilmar Tomusk

"Kullakallis kass" on südamlik ja mõtlemapanev jutustus vanamehe kullakallist kassist, kes on ääretult laisk. Isegi kui hiirelapsed kilgates kassi vuntsides mängivad, ei tee ta teist nägugi. Aga mis juhtub siis, kui vanamees märkab majas hiiri ja tahab, et kass teeks oma tööd? Raamatu on illustreerinud Catherine Zarip.

Järje Hoidja auhind antakse üle 3. aprillil, kui Ilmar Tomusk kohtub Tallinna Keskraamatukogus Tallinna Reaalkooli 1. klassidega. Kirjanikku tänatakse õpilase poolt raamatu ainetel joonistatud pildiga, mis on pandud nahast järjehoidjale.

Tallinna Keskraamatukogu tunnustab laste hulgas populaarset kirjanikku juba 11. korda. Viimastel aastatel on Järje Hoidja auhinna pälvinud Anti Saar teose "Kuidas minust ei saanud kirjanikku" eest (2022), Leelo Tungal ja Aleksei Turovski "Kati, Carl ja isevärki farm" eest (2021) ning Mika Keränen lasteraamatu "Soome pitsa" eest (2020).

Rahvusvahelist lasteraamatupäeva tähistatakse alates 1967. aastast 2. aprillil, Hans Christian Anderseni sünniaastapäeval.