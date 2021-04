Leelo Tungal: praegu on noortel väga kerge kirjandusse tulla

2. aprillil on rahvusvaheline lasteraamatupäev, mida tähistatakse igal aastal Hans Christian Anderseni sünniaastapäeval.

Tallinna keskraamatukogu tunnustab sel puhul Eesti laste- või noorteraamatu autoreid, kelle teoseid on kõige rohkem laenutatud. Sel aastal tänatakse Järje Hoidja auhinnaga Leelo Tungalt ja Aleksei Turovskit raamatu "Kati, Carl ja isevärki farm" eest.

Leelo Tungal ütles ERR-ile antud intervjuus, et lastekirjandusel on praegu õitsengu aeg.

"Mina olen ju väga pikka aega kirjutanud - esimene raamat ilmus juba 1976. aastal - ja olen näinud nõukogudeaegseid, kus olid kohutavalt suured tiraažid, 30 000 lasteraamatu tiraažiks ei olnud midagi imelikku, aga samal ajal oli nende raamatute eluiga ja välimus üsna nõrguke. Kunstnikud olid suurepärased, aga paber ja kõik võimalused. Aga praegu toetab ju kultuurkapital ja noortel on väga kerge tulla kirjandusse," rääkis ta.

Tungal ütles, et eesti keelt tuleb hoida.

"Ei saa sundida emakeelt armastama, see tuleb iseenesest ja pika peale ja see on ikkagi emapiimaga meil. Aga minu meelest meil on kaks liini. Üks on sõnaus ja teha uusi sõnu, et oleks iga uue asja jaoks oma eestikeelne sõna, on minu meelest väga tore nähtus. Teine pool on see, et ei tohi oma esivanemate keelt unustada," sõnas kirjanik.