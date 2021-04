Tallinna keskraamatukogu avab 3. maist taas teenindussaalid

Alates 3. maist on Tallinna keskraamatukogu teenindussaalid taas avatud, kuid teenuseid pakutakse piiratud mahus. Riiulite vahel saab raamatuid valida taas nii Estonia puiesteel ja Liivalaial asuvavates majades kui ka kõigis haruraamatukogudes.

Raamatukogudes tuleb järgida 2 + 2 reeglit ja teenindussaali üheaegselt lubatud külastajate piirarvu, mis on seatud vastavalt 25-protsendilise ruumitäitumuse nõudele. Raamatukogus viibides on vaja kanda maski ning sisenedes ja väljudes puhastada käed desinfitseerimisvahendiga.

Küll aga soovitab raamatukogu endiselt võimalusel raamatud ette tellida, vältimaks järjekorras ootamist. Ka raamatukogus arvuti kasutamise aeg on vaja ette broneerida, kuna arvutitöökohti on ohutusnõuete tõttu tavapärasest vähem. Ühe arvutiseansi kestus on kuni 30 minutit ning kui internetitöökohta ei vaja teised lugejad, võib raamatukogutöötaja lubada kasutada sama pikkusega lisaseanssi.

Ettetellitud raamatuid saab raamatukogus kätte ja tagastada ka kontaktivabalt. Ajal, mil raamatukogu on suletud, on mõnedes asukohtades raamatuid võimalik tagastada läbi tagastusluugi. Tasulise teenusena on võimalik raamatud tellida ka pakiautomaati. Raamatukogu pakub endiselt koduteenindust Tallinna pensioniealistele elanikele, kel riskirühma kuulumise tõttu ei pruugi olla ohutu raamatukogu külastada.

Tallinna keskraamatukogu (Estonia pst 8 ja Liivalaia 40) on alates 3. maist avatud E-R kell 11-18, L kell 10-17, haruraamatukogud on avatud T-R kell 11-18, L kell 10-17, samuti sõidab ringi raamatukogubuss.