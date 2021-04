Margus Karu noortekirjanduse auhinna pälvib Kaia Raudsepp

"Ma ei suuda seda ikka veel uskuda, et päriselt loetakse mu raamatut," ütles Kaia Raudsepp ja lisas, et ta on nii tänulik kõigile neile, kes on tema raamatut lugenud ja kellele see meeldinud on. "Ma poleks kunagi uskunud, et see saab sellise tähelepanu osaliseks."

"Nähtamatu tüdruk" kirjeldab ühe noore neiu sisemaailma heitlusi. Peategelane Lena on sattunud justkui nõiaringi. Ühelt poolt süvendab tema ebakindlust koolikaaslaste kiusamine. Teisalt sisendab Lena endale ise, et ta ei vääri sõprust ja tahab olla nähtamatu. Kaia Raudsepp ei kiirusta oma esikromaanis lugejat tagant, lugeja saab koos Lenaga analüüsida kõiki mõtteid, hirme ja ootusi.

Esimest korda korraldatud hääletusel "Noor loeb" valisid noored eelmisel aastal ilmunud raamatute hulgast oma lemmikud. "Noor loeb" hääletuse algupärase romaani kategoorias võitis samuti Kaia Raudsepa "Nähtamatu tüdruk", tõlkekirjanduse kategoorias sai enim hääli Stephanie Meyeri romaan "Keskööpäike". Need raamatud tunneb raamatukogus edaspidi ära "Noor Loeb!" kleepsu järgi, hääletus toimus koostöös Eesti noortekirjanduse ühinguga.