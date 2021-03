Raamatukogud end piirangute ajal täielikult ei sulge

Nagu enamik raamatukogusid, nii pakuvad ka Tallinna Keskraamatukogu harud üle linna kontaktivaba laenutus-ja tagastusteenust. Riiulite pealt ise raamatuid valida praegu ei saa. Tagatud on üks või kaks arvutit internetiga ning ka lehelugemise võimalus. Eakatele, kes ise raamatule järgi tulla ei saa, tuuakse raamatud koju kätte.

Kännukuke raamatukogus tuleb raamatud kõigepealt interneti või telefoni teel ette tellida, siis pannakse need siia laua peale valmis ja võite tulla ja võtta

Tallinna Keskraamatukogu direktori Kaie Holmi sõnul tellitakse raamatuid palju ja raamatukogu loodab inimeste mõistvale suhtumisele. "Oleme raamatukogudes vähendatud koosseisus, iga päev valmistame need kümned ja kümned pakitellimused ette," rääkis Holm.

Rahvusraamatukogus on väga populaarseks saanud raamatukapp, kus saab raamatuid kontaktivabalt kätte ja tagastada. Kui tavaolukorras külastaks Eesti Rahvusraamatukogu tuhat inimest päevas, siis praegu käib sealt läbi 250 inimese ringis. Suures raamatukogus on võimalik lahti hoida hõrendatud istekohtadega lugemissaali ja arvutitöökohti.

"Me tagame, et klaviatuurid oleks puhtad, nii et me vahetame klaviatuure ja jälgime, et üks inimene ei kasutaks arvutit rohkem kui tunni, sest siis tekib juba küsimus, kas on hädavajalik külastamine," rääkis Eesti Rahvusraamatukogu direktor Janne Andresoo. "Me tõesti kordame üle, et külastage raamatukogu, kui see on teile ilmtingimata vajalik."

Kui riiki peaks tabama eriolukord, siis raamatukogudes peab ikkagi olulistele teenustele ligipääs jätkuma. "Raamatukogud soovitavad kasutada e-teenuseid, aga kui tuleb sulgeda, siis kontaktivaba laenutust saab kindlasti jätkata ja omavalitsused vähemalt ühes raamatukogus peavad tagama ka internetile ligipääsu," ütles Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik Ülle Talihärm. "Aga laussulgemist, seda tuleb väga põhjalikult kaaluda."