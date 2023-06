Noortekirjanik Kaia Raudsepp andis välja uue romaani "Mina, sina, nemad"

Noortekirjanik Kaia Raudsepp avaldas uue romaani "Mina, sina, nemad". Teost on toimetanud Eva-Maria Brock ja kujundanud Liis Karu.

Enne ametlikku avaldamist pälvis Kaia Raudsepa romaan "Mina, sina, nemad" Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja kirjastuse Tänapäev korraldatud 2022. aasta noorteromaanide konkursil kolmanda koha.

2021. ja 2022. aastal pärjati Raudseppa ka Margus Karu noorte noortekirjanduse auhinnaga, mis tunnustab eesti noorteromaani autorit, kelle teost on eelneval aastal raamatukogust kõige enam laenatatud. Raudsepp sai tunnustuse osaliseks raamatutega "Nähtamatu tüdruk" ja "Lihtsalt ära jää üksi".

Romaani "Mina, sina, nemad" lühikirjeldus

Nora vanemad sõidavad pooleks aastaks välismaale tööle ja jätavad 16-aastase tüdruku koos nelja vennaga omapäi koju. Kõigi miinuste kõrval on selles olukorras ka plusse – eriti siis, kui üks vendadest juhtub kokk olema.

Kuidas läheb Noral vanemate vendade järelevalve all? Kas nii, nagu ennustab Fredi ("Sorri, Norts, aga sind ei kuula keegi. Sina oled kukununnu ja kuulad meid!") või on tulevikul Nora tarvis heledaid värve varuks? Ehk saab just sellest kevadest avalöök elu kõige paremale suvele.