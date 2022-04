Margus Karu noortekirjanduse auhinna pälvis Kaia Raudsepa "Lihtsalt ära jää üksi"

Margus Karu noortekirjanduse auhinnaga tunnustatakse eelneval aastal Tallinna keskraamatukogust kõige enam laenatud Eesti noorteromaani autorit. Auhinda anti välja teistkordselt ja selle võitis taas Kaia Raudsepp. "Kui juba eelmisel aastal oli see suur üllatus, siis see aasta veelgi suurem. Loodan, et järgmine aasta enam ei tule," naeris autor. Auhinna toonud romaan "Lihtsalt ära jää üksi" on mõtlemapanev lugu sellest, kuidas vägistamise ohvriks sattunu õpib peale suurt traumat eluga edasi minema ja kaasinimesi usaldama.

Üle-eestilist "Noor loeb" hääletust korraldab Tallinna keskraamatukogu koostöös Eesti Noortekirjanduse Ühinguga. Hääletusel saavad noored ise valida eelmisel aastal ilmunud noorteromaanide seast kõige lemmikumad. Seekord võistlesid esikolmikus tihedalt juba nimetatud Kaia Raudsepa romaan, Liina Vagula "Täiusliku elu hind" ning Marilyn Jurmani debüütromaan "Mul hakkasid päevad", neist viimane osutus ka võitjaks.

Raamat jutustab äsja 14-aastaseks saanud tüdruku muredest, noorte omavahelistest suhetest ja paljust muust, mis selles vanuses aktuaalne. Marilyn Jurmani sõnul tahtis ta oma raamatuga noori eelkõige julgustada. "Vahel on jah raske, aga mine ja tee ikka. Täida oma unistusi, kirjuta luuletusi... Asjad juhtuvad meie kõigiga."

Tõlkekirjandusest sai "Noor loeb" hääletusel enim hääli Sarah Crossani romaan "Iiris" ning kauneima kaanepildiga raamatuks valiti Rory Poweri "Raxteri tüdrukud". Esikoha pälvinud raamatud tunneb raamatukogudes edaspidi ära "Noor Loeb" kleepsu järgi.