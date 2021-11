Katariina Libe näidendivõistluse peapreemiast: ma ei oska nalja teha

Eesti Teatri Agentuuri 2021. aasta näidendivõistluse I preemia võitis Katariina Libe psühholoogilise draama "Võrsed" eest. Mõni aeg varem pälvis Libe romaanivõistlusel Margus Karu eripreemia teosega "Ohverduste sügis".

"Ma arvan, et ma olen alati olnud selline kirjutaja-tüüpi inimene," rääkis Katariina Libe, kes peamiselt on tuntud näitlejana.

Katariina Libe näidend "Võrsed" ja romaan "Ohverduste sügis" on mõlemad sünged teosed. "Ma nalja ei oska üldse teha," iseloomustas Katariina Libe enda kirjutisi.

Psühholoogiline draama "Võrsed" jutustab loo ühest 39-aastasest naisest, kellel on soov saada laps, kuid tal puudub partner. Tegemist on Libe kolmanda näidendiga, mida ta on Eesti Teatri Agentuuri näidendivõistlusele saatnud. Varem on Libe töödest žürii tähelepanu saanud üks teos, mille naine saatis võistlusele aastaid tagasi.

Saates andis Katariina Libe lootust, et tema näidend "Võrsed" võib jõuda ka õige pea teatrilavadele.

Tõuke teoste kirjutamiseks sai Katariina Libe magistriõpingutel, kus puutus kokku stsenaariumi kirjutamise töötubadega. Küll aga erineb Libe sõnul näidendi ja romaani kirjutamine. "Näidendites peab ikka midagi juhtuma," ütles Libe ja lisas, et romaane saab osavalt kirjutada ka nii, et selles midagi tähelepanuväärset ei juhtu.

Romaani "Ohverduste sügis" kirjutamist alustas Katariina Libe eelkõige mõttega, millised lood teda ise enim köidavad. Libe sõnul meeldivad talle universaalsed jutustused, mis sobivad nii noortele kui ka täiskasvanutele.

Kuigi noorte kohta leiab erisuguseid arvamusi, peab Libe sõnul noortele andma kultuuritarbimisest puhkust ja ei tohiks neid sundida ainult lugema või teatrit nautima. "Ma arvan, et noortel võib seda pausi kultuurist vaja olla."