Katariina Libe: olen end alati pidanud kirjutavaks inimeseks

Kirjanik ja näitleja Katariina Libe sõnas kultuurisaates "OP", et kuigi tal on bakalaureusekraad näitlemises, siis ei ole ta end kunagi tundnud näitlejana.

Katariina Libe sõnas, et perekond ja lähedased olid üllatunud küll, kui ta järsku kirjanikuks hakkaks. "Kui ma järele mõtlen, siis sõbrad väga üllatunud ei olnudki, võib-olla nad oskasid seda oodata, võib-olla neid lihtsalt ei huvita minu käekäik või lihtsalt need preemiad ei tundi nii olulised," sõnas ta ja lisas, et on end alati pidanud kirjutavaks inimeseks. "Mul on lihtsam end väljendada kirjutavalt."

Romaani ja näidendi kirjutamist eristab Libe sõnul see, et näidendis peavad olema sündmused. "Romaan võib koosneda justkui ainult atmosfäärist või kellegi mõtetest, aga näidendis jääb sellest väheks," mainis ta ja tema näidendi "Võrsed" toob sügisel Vanemuise lavale Tiit Palu. "Mind kutsuti ka esimesele lugemisele, aga ma arvan, et pean teadlikult oma peas selle tehte ära tegema, et minul ei ole seal sõna sekka öelda."

"Ma küll lõpetasin lavakunstikooli ja mul on bakalaureusekraad näitlemises, aga ma ei ole end kunagi tundnud näitlejana," nentis ta ja kinnitas, et kuigi ta oleks valmis mõnes ägedas projektis osalema, siis lihtsalt lavale minemist ta ei oota.