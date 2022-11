Katariina Libe kirjutas ja illustreeris oma esimese lasteraamatu

Libe sõnul oli raamatu väljamõtlemise faasis abiks tema laps, kellele ta jutustust ette luges ja kellega koos ka tegelaskujude erinevaid kavandeid ja jooniseid läbi vaatas. Ta lisas, et on emana väga palju lasteraamatute illustratsioone vaadanud ja tal on ka omad lemmikud tekkinud.

"Mulle on alati meeldinud joonistada, aga ma ei ole julgenud joonistada, sellepärast, et ma ei ole ju päris kunstnik," tunnistas Libe. "Aga koroona ajal hakkasin joonistama ja mulle hakkas see meeldima ning siis ma läksin Kunstiakadeemia raamatuillustratsiooni kursustele. Ja seal kursusel see lugu tekkiski," teatas ta.

"Ma tahtsin, et seal oleks palju detaile," rääkis Libe oma uuest raamatust. Ta soovis, et raamat oleks täpselt sobilik 2-5 aastastele lastele. "See käib ju niimoodi, et vanem loeb ja laps vaatab pilte niikaua," rääkis Libe illustratsioonide vajadusest. "Et sel lapsel oleks, mida vaadata ja et võib-olla oleks ka järgmisel õhtul midagi uut vaadata."