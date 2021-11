Katariina Libe romaanis "Ohverduste sügis" põimuvad müstika ja reaalsus

Autori enda sõnul sai romaan alguse Drakadeemia korraldatud pooleaastasel kursusel, kus õpetati täispika filmistsenaariumi kirjutamist. Nii hakkavadki romaani lugedes üsna kiiresti silme ees jooksma pildid värvikatest tegelaskujudest ja paikadest, kus põimuvad unenäoline müstika ja sünge reaalsus.

"Ma võtsin sealsamas stsenaariumi kirjutamise koolitusel endale sellise eesmärgi, et ma tahaks kirjutada lugu, mille peategelane on laps, kus on mütoloogilised, unenäolised, fantastilised tegelased, aga et see ei ole lastelugu, et see pigem on noortelugu. Seal on lihtsakoelisi filosoofilisi dialooge, mis sobivad väga hästi teismelistele, kes just hakkavad ka elu enda jaoks lahti mõtestama," rääkis raamatu autor Katariina Libe.

"Ma mäletan küll ise sellest ajast, kui ma olin 15-16, et see kunst, kirjandus, teater film, mida toodeti minuvanustele, oli minu jaoks tobe või selline ülalt poolt alla vaatav, et ma oleksingi võibolla tahtnud lugeda asju, mis tegelevad maailma lahtimõtestamisega," lisas Libe.

Raamatu andis välja kirjastus Varrak.