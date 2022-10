Ragne Pekarev: mul on nii materjalide kui ka rollidega hästi läinud

22. oktoobril esietendub Vanemuise teatris Katariina Libe kirjutatud näidend "Võrsed", mille seab lavale lavastaja Tiit Palu. Loo peategelast Paulat kehastab näitleja Ragne Pekarev, kes tõdes "OP-ile" antud intervjuus, et nii materjalide kui ka rollidega on tal näitlejatöös hästi läinud.

Pekarev õppis Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli 22. lennus ning lõpetas kooli 2006. aastal. Näitleja sõnul on ta viimase 16 aasta jooksul muutunud avatumaks ja julgemaks. "Probleemid, mis tollal olid suured, on muutunud pseudoprobleemideks," nentis ta.

Pekarevi sõnul on peagi ilmavalgust nägev tükk "Võrsed" erinev tavapärasest materjalist. "See ei ole olmline ning laval ei ole realistlikku kööki ja tuba, aga lugu jookseb. Suuresti tegeleb lugu kaotusega – kaotusega enda sees ja väljas ning samal hetkel võib sinu kaotus kedagi teist väga õnnelikuks muuta," selgitas ta.

Näitleja sõnul teeb tüki huvitavaks see, kui on, mida mängida. "Siin on väga palju, mida läbi tunnetada. Selle tegelasega juhtub väga palju ja on, millega pusida."

Pekarev tõdes, et teatris töötatud aja jooksul on tal olnud kaks rolli, mida ta suure kirega teinud pole. "Üldiselt on mul nii materjalide kui ka rollidega hästi läinud," nentis ta ja lisas, et enamasti on keeruline siis, kui füüsiliselt on kehv olla.

Sel hooajal on Pekarevil koduteatris ka teine uuslavastus tulemas – 23. jaanuaril esietendub Ain Mäeotsa lavastatud "Mägede iluduskuninganna". Näitleja sõnas, et enne lavakunstikooli õppima minemist nähtud "Mägede iluduskuninganna" Vanemuise väikses majas oli tema esimene suur teatrielamus

"Ma ei mäleta sellest tükist väga palju, aga ma mäletan seda emotsiooni, kus pärast läksid kõik ära ja ma olin saalis ning nutsin üksipäini. See läks mulle täiesti niimoodi sisse," meenutas ta.

