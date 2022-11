Galerii. Vanemuises algasid draamalavastuse "Mägede iluduskuninganna" proovid

Mäeots tõi näidendi esmakordselt Eestis lavale 1999. aastal. Toona mängisid lavastuses Liina Tennosaar ja Herta Elviste. 2023. aastal esietenduvas versioonis astub Herta Elviste mängitud rollis üles Liina Tennosaar, kelle varasema rolli võtab üle Ragne Pekarev.

"Mägede iluduskuniganna" on lugu kahest naisest, emast ja tütrest, kelle kooselu on lakkamatu lahing. Lihtsaimastki igapäevasest toimingust võib kasvada suur tüli, haiget tegemisest saab justkui sõltuvust tekitav adrenaliiniannus, mis aitab tunda, et oled veel elus. Kui tütre tee ristub mehega, tabab tema ema hirm jääda üksi, ning võitluses armastuse pärast enam vahendeid ei valita.

"Mägede iluduskuninganna" autor on Martin McDonagh, tõlkija Erkki Sivonen, lavastaja ja muusikaline kujundaja Ain Mäeots, kunstnik Iir Hermeliin ja valguskunstnik Imbi Mälk. Osades Liina Tennosaar, Ragne Pekarev, Oskar Seeman ja Andres Mähar või Ain Mäeots.

Lavastus esietendub Sadamateatris 21. jaanuaril.