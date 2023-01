Vanemuise teatris esietendub Martin McDonagh' "Mägede iluduskuninganna"

"Mägede iluduskuninganna" keskmes on ema ja tütar, kelle kooselu on lakkamatu lahing. Lihtsaimastki igapäevasest toimingust võib kasvada suur tüli, haigettegemisest saab justkui sõltuvust tekitav adrenaliiniannus, mis aitab tunda, et oled veel elus. Kui Maureeni tee ristub Pato omaga, tabab vana Magi hirm jääda üksi ning võitluses armastuse pärast enam vahendeid ei valita.

Lavastaja Ain Mäeotsa jaoks on käesolev "Mägede iluduskuninganna" lavastus juba teine kord seda näidendit lavale tuua. Esimene kord seadis Mäeots näidendi lavavalmis 1999. aastal ja samuti Vanemuise teatris. Tookordses lavastuses mängisid Herta Elviste, Liina Tennosaar, Indrek Taalmaa ja Margus Jaanovits. Liina Tennosaar, kes mängis 24 aastat tagasi Maureeni rolli, mängib sel korral aga Magi, keda 1999. aastal kehastas Herta Elviste. Ragne Pekarev mängib toonast Tennosaare rolli Maureeni.

Oma rollides näevad näitlejannad nii sarnasusi kui lahknevusi iseendaga. "Minust on Mag väga kaugel, aga tema motiividest saan ma väga hästi aru," tõdes Liina Tennosaar.

Pekarev tunnistas, et tema ja Maureen teeksid samades situatsioonides samu asju. "Just enda tumelooma väljalaskmist silmas pidades. Pakun, et enamikes meist võib peidus olla Maureen, kellest meil endil aimugi pole, sest meie õnneks pole seni olnud situatsiooni ja põhjust, mis selle tumelooma vallandab. Suures plaanis on Maureen aga lihtsalt naine, kes tahaks, et keegi ümbert kinni võtaks ja teda kallistaks," kirjeldas ta.

Liina Tennosaare ja Ragne Pekarevi kõrval on laval veel näitlejad Oskar Seeman ja Andres Mähar või Ain Mäeots. Muusikalise kujundusegi teeb Ain Mäeots. Kunstnikuna toetab teda Iir Hermeliin ning valguskunstnikuna Imbi Mälk. Näidendi tõlkis Erkki Sivonen.