Tennosaar "Mägede iluduskuninganna" esietenduse eel: Herta Elvistet ma ei ületa

Esimene kord seadis Mäeots näidendi lavavalmis 1999. aastal. Tennosaar, kes 24 aastat tagasi mängis Magi tütre Maureeni rolli, mängib sel korral aga Magi, keda 1999. aastal kehastas Herta Elviste. Sel korral kehastub Maureeniks Ragne Pekarev.

Tennosaare sõnul räägib "Mägede iluduskuninganna" armastusest, üksindusest, saamatusest ja intelligentsusest. "See on kahe äärmiselt sümptaatse inimese – ema ja tütre – lugu. Nad armastavad teineteist ääretult, aga nad on niimoodi teineteise külge takerdunud, et tütar ei ole mehele läinud ning ema ei suuda temast lahti lasta," selgitas ta. "See tükk on suurest armastusest, mis sunnib inimesi tegema asju, mida terve mõistusega inimesed ei teeks."

Tennosaar tõdes, et kuna esimene versioon lavastusest oli niivõrd menukas, on tal tänasel päeval naha vahel väike hirm, et äkki ei suudeta sel korral inimesi niimoodi kõnetada. "Hertat ma ei ületa, aga ma vaatan Ragne Pekarevi, kes minu endist rolli mängib, ja ta teeb nii imeilusti. Ta on nii teistmoodi ja mängib nii kohutavalt vahvalt, et mul ei jää ka midagi üle," kiitis ta lavapartnerit.

Küll aga ei ole tõi näitleja välja, et ta ole tegelikult nii vana, kui tükis olema peaks, mistõttu peab ta vanust juurde mängima. "Ma ei ole kindel, kas see tuleb mul hästi välja. Ma praegu veel natukene kahtlen, kuigi lavastaja on väga julgustav. Ma tõesti püüan," nentis ta.

Sellele, kuidas 24 aastat tagasi Herta Elviste Magi rolli kehastas, Tennosaar üleliia palju mõelda ei taha. "Ma otsustasin, et see on nii hea näitemäng, et ma unustan üldse ära, et ma seda kunagi teinud olen. Aga midagi ei ole teha – Herta peksab kogu aeg läbi," nentis ta. "Ma teen täiesti tahtmatult mingeid Herta liigutusi ja ütlen mingeid sõnu, mida Herta ütles. Herta teeb mingeid asju läbi minu. See on mul niimoodi kuklas, et ta on mul kogu aeg kaasas."

Seda, et vananemine peaks olema valus või kibestumist pakkuv, näitleja ei usu. "Sa pead endaga lihtsalt leppima. Mul on nii hea meel, et praegu on selline mood, et ma saan oma halli lõpuks välja kasvatada, sest õnneks on see moodne. Ma olen selline kulmudeta punapea ja nüüd on moes, et sul pole kulme. Mulle on mood järele jõudnud ning mul on nüüd lihtsam vananeda," naljatles Tennosaar.