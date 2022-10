Tiit Palu "Võrsetest": emakeeles kirjutatud lugu puudutab meid sügavamalt

Katariina Libe näidend "Võrsed" jäi lavastaja Tiit Palule silma näidendikonkursil, sest see kõneleb inimlikult ja kaasaegselt armastusest, aga on samas ka valusate kaotuste tragöödia mõõtu lugu.

Palu sõnul ei ole lavastuses kõige olulisemaks teemaks lastetus, vaid pigem keskendutakse elu sisu otsimisele ja elu mõtestamisele. Samuti käsitletakse seda, milline on lapse tähtsus paarisuhtes.

Loo peategelast, edukat arhitektuuribüroo juhti, kes on nii tööalaselt kui ka eraelus kriisi sattunud, kehastab näitleja Ragne Pekarev. Loo arenedes tekib 40-aastasel peategelasel soov laps saada.

Pekarev leiab, et kunstliku viljastumisega seotud teemadest räägitakse ühiskonnas väga vähe. Lavastuse tarbeks otsis Pekarev ise samuti internetist lisainfot ja tõdes, et kogemuslugusid oli keeruline leida. Näitleja sõnul paneb tükk inimesi teistmoodi mõtlema.

"Ma arvan, et me muutume empaatilisemaks naiste suhtes, kes ei ole lapsi saanud, ja võib-olla ei hüppa paarikesele ligi, et noh, kus siis beebi on või millal tuleb."

"Võrsed" on Katariina Libe esimene teatrilavale jõudev näidend. Lavastaja Tiit Palu sõnul on teatril kohustus lavastada eesti lugusid, ning tõdes, et emakeelset värsket dramaturgiat jõuab teatrilavadele liiga vähe.

"Eesti näidendid on kirjutatud eesti keeles – see tähendab, et emakeeles on mõtestatud seda keskkonda, kus me elame. Tõlgitud näidendite puhul on see teistmoodi, nad on siia üle kantud. Emakeeles kirjutatud lugu puudutab meid sügavamalt ja see käivitab publikut aga ka näitlejat teistmoodi," märkis Palu.

"Võrsed" esietendub laupäeval "Sadamateatris".