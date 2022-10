Vanemuise teatris esietendub Katariina Libe näidend "Võrsed"

22. oktoobril jõuab Vanemuise teatris esietenduseni Katariina Libe näidend "Võrsed". Esimesena Eesti teatrilaval käsitleb see muu hulgas kunstliku viljastamisega seotud küsimusi. Lavastaja Tiit Palu sõnul on see valus lugu sellest, kuidas viimane sõna kuulub elule.

Eluline näidend võitis Eesti Teatri Agentuuri 2021. aasta näidendivõistlusel esimese preemia. Just seal jäi näidend silma žüriisse kuulunud Vanemuise teatri lavastaja Tiit Palule, kes seadis endale eesmärgiks leida konkursilt tekst, mis sobiks viia teatrilavale. ""Võrsed" on näidend suurtest muutustest inimese elus. Selle nime taga on lootus, võimalus ja kaduvus: "Võrsed on taime esimese aasta kasv, uus algus, elujõud. Aga see ei pruugi jääda püsima," mõtiskles Palu.

Näidendi "Võrsed" peategelane on Ragne Pekarevi kehastatav 40aastane Paula, kes on jõudnud oma elus nii töisesse kui eraelulisse kriisi. Tema valulikke eneseotsinguid peegeldatakse õige mitme paarisuhte kaudu, mis moodsale maailmale tunnuslikult hõlmavad ka seksuaalseid ja rahvuslikke vähemusgruppe. Lavateose kesksed teemad on soov saada last ja lastetus.

"Autor Katariina Libe on leidnud usutava vormi ja kaasaegse loo; ja näitlejatel on, mida mängida. Teatris huvitab meid see, mis toimub inimese sees. "Võrsed" on lühikeste stseenidega, filmilik, valus lugu sellest, kuidas viimane sõna kuulub elule. Eesti teater vajab eesti lugusid," rõhutas Palu.

"Võrsetes" on kannatusi, aga lõpp on helge. Ühe teemana on näidendis näiteks peategelase soov saada laps. Arstid on arvamusel, et ta on oma sooviga hiljaks jäänud. Idee lastetusest ja kunstlikust viljastamisest oli minu jaoks võõras ja võimaldas huvitavat mõttemängu. Sain panna kirja, mida võiks tunda üks inimene, kes on sellises olukorras," rääkis Katariina Libe.

Auhinnatud näidendi toovad lavale näitlejad Ragne Pekarev, Kärt Tammjärv, Veiko Porkanen, Robert Annus, Jaanus Tepomees, Merle Jääger ja külalisena Katrin Pärn.

Lavastaja ja muusikaline kujundaja on Tiit Palu, kunstnikutööga toetab Eugen Tamberg ja valguskunstnikuna Kärt Karro.

Lavastust mängitakse Sadamateatris.