Selgusid XIII noorte tantsupeol esinevad rühmad

XIII noorte laulu- ja tantsupeol "Püha on maa" osalevate tantsu- ja võimlemisrühmade 274 maakondlikku eelproovi on lõppenud ning tantsupeol esinevad kollektiivid selgunud. XIII noorte tantsupeo etendusel "Sillad" osaleb kokku 431 tantsukollektiivi ja 128 võimlemisrühma.

Laulu- ja tantsupeo SA juhataja Margus Toomla sõnul saatis XIII noorte tantsupeo kunstiline toimkond pühapäeva õhtul osalemiskutse 559 kollektiivile, kuhu kuulub 8342 tantsijat ja võimlejat. Tavapäraste koolinoortekollektiivide kõrval osalevad sellel peol ka pererühmad.

"Tantsupeo eelproovid algasid juba jaanuari keskpaigas ja kestsid kuni märtsi lõpuni. Väga suur heameel oli näha, et vahepealsed koroona-hooajad ei ole noortes tantsuhimu kahandanud ja teadmine, et kohe-kohe on tulemas tantsupidu, on aidanud lastel ja noortel ka tantsu juurde naasta," ütles XIII noorte tantsupeo pealavastaja Agne Kurrikoff-Herman.

Tantsupeo kunstiline toimkond jätkab nüüd tööd tantsudega, et nendest saaksid lõpuks staadionimurule joonistuda ilusad mustrid ja pealavastaja sõnul töötatakse selle nimel, et kõik tantsijad staadionil ühtselt liikuma panna. Tantsupeol osalevad kollektiivijuhid kohtuvad juba 16. aprillil Paides, kus kõikide tantsude liikumised ja mustrid üheskoos läbi vaadatakse. "Nüüd on rühmadel ees ka finaaltantsu õppimine," ütles Kurrikoff-Herman ja tõdes, et see on üks põnev hetk lavastuse loomisel, sest finaaltantsu ajal kohtub väljakul rohkem kui 8000 tantsijat.

Peol tantsivate rühmade nimekirja leiab siit.

Kõik rühmad, kes tantsupeo teekonna kaasa tegid, kuid seekord esinejate hulka ei mahtunud, saavad kutse Kalevi staadionile vaatama 30. juunil tantsupeo peaproov-etendust. Täpsema info tasuta pääsmete kohta edastas peo korraldustoimkond juba rühmade juhendajatele.



XIII noorte laulu- ja tantsupidu toimub 30. juunist 2. juulini Tallinnas. Tantsupeo etendus "Sillad" 30. juunil ja 1. juulil, rahvamuusikapidu "Päriselt" 1. juulil. Rongkäik ja laulupidu "Püha on maa" toimub 2. juulil.