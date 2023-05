Noored tantsijad tantsupeo eel: kõige olulisemad on hea energia ja naeratus

Noorte tantsupeo eel piilus kultuurisaade "OP" tantsuansambli Sõprus trenni. Ave Häklile antud intervjuus sõnasid noored tantsijad, et rahvatantsus on kõige olulisemad hea energia, pealehakkamine ja naeratus.

Tantsijad Katriin Ahu ja Karel Konga võtavad sel aastal tantsupeost osa esimest korda. "Ma väga-väga ootan seda suve juba. Lihtsalt mõte sellest tantsupeost on juba selline, et väga ootan," sõnas Ahu. "Elevus on sees, eriti, kuna väga palju ei ole tantsupeoni jäänud. Selline väike pinge tuleb," nõustus Konga.

Kuigi tantsupeole jõudmine nõuab palju tööd, ei ole trennid noorte jaoks keeruline kohustus, vaid tore viis, kuidas sõpradega aega veeta. "Me oleme siis kõik sõbrad. See on ka meie vaba aeg, me peame seda oma vabaks ajaks," märkis Konga.

Ahu usub, et rahvatantsuga saab hakkama igaüks, kel vaid soovi on. "Kõige olulisemad on hea energia, pealehakkamine ja naeratus," märkis ta. "Kui tahtmist on, saab ikka hakkama," nõustus Konga, "kõigega saab elus hakkama, kui tahtmist on."

Tänavune tantsupidu kannab pealkirja "Sillad". Tantsupeo pealavastaja Agne Kurrikoff-Herman selgitas, et sildade all peetakse silmas inimeste sees olevaid tundesildu. "Tantsupidu räägib läbi selle sildade sümboli meie enda kasvamise loo," täpsustas ta.

"Seda, kuidas me siin oma kallil Eestimaal iga päev, kinnitudes ühe suure silla otsa, sündides siiasamasse pinnasesse, hoides tugevasti oma vanavanemate ja emade-isade käest, hakkame looma kaari endast väljapoole, vastavalt nendele eluhetkedele, kus me parasjagu oma kasvamisega oleme. Ja siis tekib meie sisse sisemiste sildade vikerkaar."

Tantsupeo suured proovid saavad hoo sisse 27. juunil, mil kõik valitud grupid Tallinnasse saabuvad. "Süda juba tuksub selle poole väga kaua ja ärevalt," tunnistas Kurrikoff-Herman.