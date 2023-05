Noorte laulupeol koguneb laulukaare alla pea 25 000 muusikut

XIII noorte laulupeo maakondlikud eelproovid on läbi ja kunstiline toimkond valis välja koorid ja orkestrid, kes 2. juulil laulukaare all üles astuvad. Kokku on suvisele suurpeole tulemas pea 800 kollektiivi ligi 25 000 koorilaulja ja orkestrandiga.

XIII noorte laulupeo kunstiline juht Pärt Uusberg väljendas siirast rõõmu, et pikk maakondlike eelproovide kadalipp, mis algas juba jaanuaris, on tänaseks edukalt läbitud.

"Mulle isiklikult pakkusid need proovid väga palju ilu ja rõõmu. Osalesin ise paljudes eelproovides ja mulle tundus, et repertuaar oli väga kuulamapanev ja vägagi hästi omandatud," väljendas kunstiline juht oma heameelt pingelise tööperioodi lõpul.

"Nüüd on jäänud veel vaid viimane väike ootus, et kaare all juba umbes pooleteist kuu pärast taas kord kohtuda ja kõik üheskoos tehtud töö vilju nautida," sõnas Uusberg.

XIII noorte laulupeo muusikatoimetaja Kersti Seitam tõdes, et kuigi vahepealsed koroona-aastad puudutasid selgelt koori- ja orkestriliikumist, pole need siiski laululaste ja noorte pillimeeste esinemisrõõmu rikkunud.

"Keskmine tase oli väga hea ja repertuaar üleüldiselt kenasti omandatud," kiitis Seitam. "Selle eest tuleb kindlasti tunnustada ka kõiki juhendajaid – just nende panus laulupeotraditsiooni hoidmisel ja edasikandmisel on kriitilise tähtsusega."

XIII noorte laulupeol osalejate täpne arv on Seitami sõnul veel selgitamisel. "Numbrite kokkulöömine võtab natuke aega, kasvõi näiteks seetõttu, et esinejate seas on üksjagu selliseid lapsi-noori, kes löövad kaasa mitmes kollektiivis. Praegu saab öelda, et laulupeole on tulemas ligi 25 000 esinejat, sealhulgas üle 22 600 koorilaulja ja pea 2300 sümfoonia- ja puhkpilliorkestri muusikut," sõnas ta.

Seitam tõi välja, et kõige rohkem on laval mudilas-, laste- ja segakoore. "Lisaks Eestis elavatele lauljatele-pillimängijatele on noortepeole saabumas ligikaudu 300 esinejat ka piiri tagant," lisas ta.

Laulupeo korraldusmeeskond võtab peole valitud kooridega ühendust teisipäeva jooksul, lisaks jõuab info lähiajal üles ka XIII noorte laulu- ja tantsupeo kodulehele.

XIII noorte peo muusikatoimetaja soovitusel võiksid peole osalevad kollektiivid ikka ka pärast eelproovide lõppemist veel edasi harjutada, et laulud-pillilood järgnevate nädalate jooksul ei ununeks. "Juuni lõpus ootame koore ja orkestreid Tallinna lauluväljakule koondproovidesse, kus kogu kava saab viimase lihvi," selgitas muusikatoimetaja.

XIII noorte laulupeo juhtmõte "Püha on maa" sündis käesoleva peo üldjuhi Pärt Uusbergi ideekavandist. Uusberg on öelnud, et sai selleks tõuke Hando Runneli luuletusest "Valgust!", mis võttis tema jaoks kõige paremini kokku nägemuse tulevasest noortepeost. Sama luuletuse sõnadele loodud Pärt Uusbergi heliteos kõlab XIII noorte laulupeol ühendkooride esituses.

XIII noorte laulu- ja tantsupidu toimub 30. juunist 2. juulini Tallinnas. Tantsupeo etendus "Sillad" toimub 30. juunil ja 1. juulil ning rahvamuusikapidu "Päriselt" rõõmustab publikut 1. juulil. Laulupeo rongkäik ja pidu "Püha on maa" toimuvad 2. juulil.

XIII noorte laulupeo kunstiline juht on Pärt Uusberg ning XIII noorte tantsupeo pealavastaja Agne Kurrikoff-Herman. Rahvamuusikapeo üldjuht on Juhan Uppin.