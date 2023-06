Dirigent Taavi Esko: võimalus koos laulukaare all laulda on privileeg

Noorte laulupeol ühendkoori juhatav dirigent Taavi Esko märkis, et võimalus üheskoos laulukaare all laulda on tõeline privileeg.

Milline on teie esimene mälestus noorte laulu- ja tantsupeolt (ükskõik, kas laulja või dirigendina)?

Esmalt käisin tantsupeol, millest meenub "Kukepolka", kus pidi tegema uhke jalatõste, nagu liiguks päris kukk ise. Mäletan selgesti jalatõstet, mida harjutasime palju.

Esimene nn suur laulupidu oli 1969. aasta üldlaulupidu, olin just lõpetanud Kärdla keskkooli. Mäletan, kui laulupeol lauldi G. Ernesaksa laulu L. Koidula sõnadele "Mu isamaa on minu arm". Maestro Gustav Ernesaks oli ise juhatamas ja tuhanded lauljad laulmas. Tunne oli ülev. Nägin silmanurgast, kuidas minu kõrval vanemad lauljad, kes olid elanud Eesti Vabariigi ajal, laulsid ja pisarad voolasid. Sellist ennastunustavat laulmist polnud ma varem kogenud.

Millist tähendust kannab teie jaoks XIII noorte laulu- ja tantsupeo juhtmõte "Püha on maa"?

Maa ongi püha. Püha on mets, püha on kodu, püha on loodus, püha on taevas. Vahel vaatan taeva poole ja tänan oma vanemaid, kes soovisid mind siia pühale maale. Püha on isade-emade maa. Sellel maal tahan ma elada!

Juhatate laulupeol Peep Sarapiku Juhan Liivi sõnadele loodud laulu "Ta lendab mesipuu poole". Mis on selle teose tähendus teile endale? Kuidas asetub see teie mõtetes XIII noortepeo tervikkavasse?

Olime Peebuga kursusekaaslased ja laulsime koos Tallinna Üliõpilassegakooris. Kuna Peep juhatas Rootsis Eesti koori, siis võõrsil olles mõtles ta sageli oma kodu, sõprade ja Eestimaa peale. Mitmed suured heliloojad, nagu Miina Härma ja Riho Päts, olid juba varem viisistanud selle Juhan Liivi luuletuse, aga et Peep julges ka seda teha, näitab, et tal pidi olema tugev tunne ja sügav veendumus selleks. See ei saanud olla ainult katsetus. Laul on eriliselt hea, sest sõnad ja meloodia on äärmiselt tihedalt kokku põimitud.

Nüüd on laul "Ta lendab mesipuu poole" leidnud kindla koha laulupidude kavas – vahetult enne ühendkooride esituses kõlavat lõpulaulu "Mu isamaa on minu arm". See peab jääma laulupidude kavva ajast aega, sest on see ju valitud rahvahääletusena ka kõige olulisemaks lauluks ja lennutatud nii kosmosessegi. 1

Annan oma parima sel erilisel ajal seda laulu juhatades, usun et rahvaski laulab kaasa ja et Peep vaatab meid ülalt.

Milline võiks olla teie soov või sõnum sel korral lavale astuvatele noortele muusikutele?

Avage oma südamed muusikale. Koos muusikat teha ja laulda laulupühamus – laulukaare all – on privileeg. See on tunne, mis haarab kaasa kogu lauluväljakule koguneva rahva.

*

1 "Ta lendab mesipuu poole" läkitatakse kosmosesse, ERR 30.05.2017

Intervjuu ilmus laulu- ja tantsupeo uudiskirjas.