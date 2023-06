Dirigent Heli Jürgenson: laulda ja musitseerida tuleb avatud südamega

Milline on teie esimene mälestus laulu- ja tantsupeolt?

Esimest korda käisin laulupeol lauljana Aseri lastkooriga 1980. aastal. Meelde jäi eredalt Uno Naissoo laul "Metsa telegramm", mida lauldi nii, et lapsed saatsid kõlapulkadega koputades. Meie koori kõlapulgad tegi minu vanaisa. Oma esimese koori, Estonia Seltsi Segakooriga käisime laulupeol 1993. aastal ja peo puldis dirigendina seisin 2002. aasta noortepeol, juhatades kahte laulu.

Millist tähendust kannab teie jaoks XIII noorte laulu- ja tantsupeo juhtmõte "Püha on maa"?

Eesti on meie kodu ja kodu on püha. Kodu tuleb pühana hoida. Eestit nimetatakse Neitsi Maarja järgi ka Maarjamaaks, see tähendab, et Eesti on pühitsetud Neitsi Maarjale.

Juhatate laulupeol ühendkoori esitatavat Mihkel Lüdigi ja Friedrich Kuhlbarsi laulu "Koit". Mis on traditsiooniliselt laulupeo kavva kuuluva teose tähendus teile endale? Kuidas asetub see pala XIII noortepeo tervikkavasse?

Mihkel Lüdigi ja Friedrich Kuhlbarsi "Koit" on laul, mis esmakordselt kõlas laulupeol 100 aastat tagasi (1923) autori juhatusel. "Koit" on laulupeo kontserdi esimene laul, mille lõputaktide ajal süttib laulupeotuli. Soovin, et selle laulu pidulik kõla ja võimas voog annaks noortele lauljatele selle õige laulupeo tunde ja hea usu meie laulupeo kestmisesse, millega nad järgmistele pidudele ikka ja jälle laulma tulevad.

Milline võiks olla teie soov või sõnum sel korral lavale astuvatele noortele muusikutele?

Laulda ja musitseerida avatud südamega, ja teadmist, et just nemad kannavad selle peo tuld järgmiste laulupidudeni.

Intervjuu ilmus laulu- ja tantsupeo uudiskirjas.