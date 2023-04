Galerii. Svetas andis kontserdi Kanada noise rock'i ansambel Big Brave

Kanadast Quebecist pärit Big Brave'ist alustas folk-duetina, kuid on praeguseks liikunud avagardse metal-muusika aladele ja määratlevad oma loomingut kui "pimedat, kuid õnnelikku". Bändi moodustasid enam kui kümme aastat tagasi Robin Wattie ja Mathieu Bernard Ball eesmärgiga instrumentidega eksperimenteerida. Kui bändiga liitus nende pikaaegne sõber ja trummar Louis-Alexandre Beauregard, jäi nende eesmärgiks endiselt võimalikult rahumeelse muusika loomine. Aga kui Robin Wattie' akustiline kitarr katki läks ja nad olid laenanud sõbralt elektrilise asenduseks, hakkasid nende stuudiosse jõudma Mathieu laost aina suuremad võimud ning Big Brave hakkas kasutama võimendust oma muusikas kui kompositsioonilist tööriista, huvitudes minimalismi võimust ja haprusest. See metoodika iseloomustab neid tänase päevani.

Big Brave'i soojendas Kopenhaageni muusik Liam Andrews oma värskeima projektiga Aicher. Andrews on viimased kaks kümnendit uurinud võimendatud kitarrimuusikat oma grupiga My Disco, samuti ka Karl O'Connoriga (Regis, Downwards Records) ning Boris Wilsdorfiga (koos grupis Eros). Aicheriga positsioneerib ta ennast aga mujale, eesmärgiga taaskasutada juba loodut, taasleiutatud läbi generatiivse arvutitarkvara.