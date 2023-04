Kultuurkapitali Hieronymuse sarja toetamiseks annetati viieks aastaks 300 000 eurot

Sarja üks algatajatest ja eksperdikomisjoni liige Triinu Tamm sõnas, et kui vaadata viimaste aastate Eesti tõlkeilukirjanduse üldpilti, on näha, et klassikalist ilukirjandust ilmub pigem vähe. "Kui mõned üksikud erandid välja arvata, siis ongi maailmakirjanduse olulisemad teosed ilmunud nimelt Hieronymuse sarjas," rõhutas ta.

Tõlkija Heli Allik kinnitas, et tõlkijate, aga ka lugejate ja kirjastajate vaatepunktist on Hieronymuse sari üks viimaste aastate olulisemaid ettevõtmisi. "Kui tõlkijad ei pea ummisjalu kiirustama ning saavad oma töö eest tasu, mis võimaldab rahulikult keskenduda ja teha ajas või ruumis kaugemate ja keerulisemate tekstide tõlkimiseks vajalikku uurimistööd, kui kirjastused ei ole kohustatud avaldama vaid kõige värskemaid hitte ning kui lugejad tunnevad, et neid võetakse tõsiselt, suudab meie tõlkijaskond korda saata väikesi imesid."

Tegemist on juba teistkordse annetusega Hieronymuse sarja toetuseks. Aastail 2018–2022 toetasid sarja eraisikust annetaja 100 000 euroga ja AS Eesti Meedia 100 000 euroga. Stardikapitali 20 000 eurot lisas AS Altamira. Kultuurkapitali poolne panus sarja toetuseks oli toona 30 000 eurot aastas, alates 2022. aastast on see 50 000 eurot aastas.

Hieronymuse sarja tõlkeprogramm loodi 2018. aastal koostöös Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsiooni, Eesti Kultuurkapitali ja erakapitaliga klassikalise ilukirjanduse oluliste maailmaklassikasse kuuluvate teoste eesti keelde tõlkimise toetamiseks. Programmi raames toetatakse lisaks tõlkimisele nende teoste toimetamist, kommenteerimist ja järelsõnastamist ning tekstide valimike koostamist ja kirjastamist Hieronymuse sarjas, samuti ilmunud teostest e-raamatute valmistamist.