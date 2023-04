Eestis tuleb esmakordselt kunstioksjonil enampakkumisele videokunst

Toomiku rahvusvaheliselt tuntud videoteos kuulub nii Kumu kui ka Soome kaasaegse kunsti muuseumi Kiasma kogusse, oksjonil tuleb müüki kunstnikule kuuluv autorieksemplar. 1 minut ja 52 sekundit kestva video alghind on 9500 eurot.

Kirjanik Armin Kõomägi, keda Jaan Toomiku kunst on alati inspireerinud, näebki selles videos filosoofilisemat alget. "Otsimist ei tohi kunagi lõpetada. Eriti olukorras, kus inimkonna kollaps on vaata et käeulatuses. Selleks et leida lõpuks tasakaal looduse ja inimese vahel, tuleb üles leida keskkoht. Maailma keskkoht ja inimese oma samuti. Siis tuleb need keskkohad nööripidi üksteise külge kõvasti kinni siduda. Surmasõlmega. Nüüd on inimene nabanööri pidi uuesti oma sünnitaja küljes. Karistuseks ja õppetunniks. Ning kui ta ka niiviisi tasakaalukalt käituma ei õpi, läheb tagasi mulla sisse oma bakteritest esiisade seltsi. Ükski sünd ei garanteeri õnnelikku lõppu."



Vaal galerii oksjonil tuleb enampakkumisele kokku 150 teost, sealhulgas ka 3 skulptuuri.