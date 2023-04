Kumu uus näitus tegeleb rohepöördega Eesti kunsti ajaloos ja kaasajas

"Muuseumide kogusid läbi töötades pidime korduvalt tõdema, et keskkonnaga haakuvaid teoseid on Eesti kunstis määratult rohkem kui keegi osanuks arvata. Avastasime hulgaliselt unustusse vajunud teoseid, aga ka uusi vaatenurki hästi tuntud töödele. Ehkki näitusele jõudis neist vaid väike osa, võib alla kirjutada näituse idee autori ja ühe kuraatori Eha Komissarovi tõdemusele, et rohelisemal kunstiajalool on mõtet ainult siis, kui teha seda piisavalt ambitsioonikalt," ütles näituse kuraator Linda Kaljundi.

Kunstiajaloo kaudu uurib näitus kunsti tähtsust Eesti keskkonna kujutamisel ja kujundamisel. Ühtlasi pakub näitus võimalust veenduda, et keskkonnaprobleemid ei ole Eesti kunstis ja kultuuris kaugeltki uus teema, vaid nendega hakati jõuliselt tegelema juba 1960. ja 1970. aastate vahetusel, näiteks Kristiina Kaasiku, Jüri Palmi, Tiit Pääsukese, Ludmilla Siimu, Olga Terri jt loomingus.

Ajalooliste teostega astuvad dialoogi viimastel aastatel loodud kaasaegsed kunstiteosed ja samuti kuus uudisteost, mille on just selleks näituseks loonud kunstnikud Evy Jokhova, Edith Karlson, Mari-Leen Kiipli, Laura Linsi ja Roland Reemaa, Laura Põld ja Lou Sheppard ning Ivar Veermäe.

Lisaks on näituse meeskond analüüsinud nii kunsti kui ka muuseumi keskkonnamõju ja kaardistanud kestliku näituseloome praktikaid. Näituseruumis paiknevad infosildid kutsuvad külastajat märkama nii rohepöörde võimalusi kui ka kitsaskohti muuseumi köögipoolelt.

Näitusega paralleelselt valmib kestliku näituse mudel ehk näituseasutustele suunatud informatiivne ja inspireeriv tööriist, mis annab praktilisi nõuandeid jätkusuutliku näituse tegemiseks koos Eesti konteksti arvestava süsinikuheite kalkulaatoriga. Mudelit, mis valmib lõplikult sügisel, koostavad näituse loojad koostöös Eesti Kunstimuuseumi keskkonnahoiu töörühmaga.

Kuraatorid on Linda Kaljundi, Eha Komissarov, Ulrike Plath, Bart Pushaw, Tiiu Saadoja, roheliste praktikate kuraator Karin Vicente, koordinaator Triin Tulgiste-Toss.

Näitus "Kunst antropotseeni ajastul" on avatud 8. oktoobrini 2023.